Los jugadores del Celta saltan al campo con camiseta de apoyo al uruguayo Matías Vecino

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Vigo, 27 ago (EFE).- Los futbolistas del Celta saltaron al césped con una camiseta de apoyo a su excompañero Matías Vecino, quien esta semana rescindió su contrato con el club gallego tras confirmarse que deberá pasar por el quirófano.

“Gracias y ánimo, Matías Vecino”, se leía en la camiseta que lucían los jugadores del conjunto dirigido por Claudio Giráldez en los prolegómenos del encuentro contra Osasuna.

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Fichado en el pasado mercado invernal del Lazio, el internacional uruguayo cerró su etapa en Balaídos después de haber disputado 12 partidos oficiales y cerca de 500 minutos (492).

“Me duele mucho no poder acompañarlos esta temporada. Lamentablemente, tuve que solucionar un pequeño problema físico que surgió durante la pretemporada y que me impedía estar disponible en el inmediato”, declaró el charrúa en su carta de despedida. EFE

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