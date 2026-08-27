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Liberado en Barcelona tras diez días secuestrado acusado de perder 500 kilos de cocaína

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Madrid, 27 ago (EFE).- La Policía Nacional ha liberado en Caldes de Montbui, en Barcelona, a un hombre que llevaba diez días secuestrado a raíz de una disputa relacionada con la presunta pérdida de un cargamento de más de 500 kilos de cocaína que se transportaba en un camión.

Según informa la Dirección General de la Policía Nacional, el retenido presentaba signos evidentes de violencia tras haber sido golpeado de forma reiterada y fue rescatado en el preciso instante en el que el secuestrador, que ha sido detenido, lo trasladaba en un vehículo hacia una zona montañosa y apartada.

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La investigación policial, de la que sus responsables darán detalles este jueves, apunta a que el cabecilla de la organización responsable del cargamento de cocaína encargó el transporte de la mercancía a un conductor intermediario quien, a su vez, recurrió a una tercera persona para llevar a cabo el traslado entre Portugal y España.

Durante el trayecto, este último simuló haber sufrido un vuelco - robo de la droga entre narcotraficantes- por parte de terceros y tras comunicar la supuesta sustracción de la mercancía, por temor a represalias, este conductor huyó y se ocultó.

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La desaparición de la droga generó un clima de desconfianza extrema entre los integrantes de la red de narcotráfico y, ante la imposibilidad de justificar el paradero de la droga, el principal organizador responsabilizó directamente de lo ocurrido a la persona a la que habían contratado para el transporte.

A finales del pasado mes de julio, fue secuestrado y sometido a continuas agresiones físicas y amenazas con el objetivo de obligarle a revelar el paradero del transportista desaparecido y el destino final de la carga.

Tras numerosas gestiones, los agentes detectaron una nave industrial situada en Sabadell donde sospecharon que podía encontrarse oculta la víctima, que fue obligada por su secuestrador a abandonar el lugar y subir a un vehículo con el pretexto de dejarle libre en una zona aislada.

Fue en las inmediaciones de Caldes de Montbui (Barcelona), donde la Policía identificó un vehículo en el que viajaban ambos. Una vez interceptado y después de que el sospechoso intentara embestir a los coches policiales y tratara de empuñar un arma de fuego que portaba en una riñonera, fue inmovilizado y detenido como presunto responsable de los delitos de secuestro y tenencia ilícita de armas. EFE

(Foto) (Vídeo)

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