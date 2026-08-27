Larcamón evita "excusas" por jugar fuera y asume la baja de Gaspar ante el Tenerife

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Gijón, 27 ago (EFE).- El técnico del Sporting, el argentino Nicolás Larcamón, aseguró este jueves que el equipo saldrá a hacer su fútbol y "ser reconocibles" en su primera salida de la temporada para medirse al Tenerife, en la que no confía con la disponibilidad de Gaspar, cuya ausencia calificó de "baja sensible" para el once rojiblanco.

El preparador compareció en rueda de prensa previa al partido de mañana viernes ante el Tenerife (21.00 horas, Heliodoro Rodríguez López), donde avanzó que es "complicado" que Gaspar entre en la convocatoria y evitó dar plazos para su recuperación al considerar "prematuro" pronunciarse al respecto.

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Larcamón restó importancia al hecho de jugar fuera de Gijón y defendió que el Sporting debe mostrar "la misma identidad" lejos de El Molinón, al margen de que "hay aspectos que serán muy diferentes" por lo que representa jugar en casa para su equipo.

El técnico rojiblanco valoró la "inercia positiva y el entusiasmo" del Tenerife tras su ascenso y su buen arranque en Segunda División "con dos victorias" que "dan continuidad" a su último año, y elogió el conocimiento de la categoría de su entrenador, Álvaro Cervera, al que definió como alguien que "tiene muy claro a lo que juega".

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"Es un equipo muy físico y trabajador que nos hará difícil jugar en cada sector y tendremos que ir con mucho carácter e inteligencia", destacó de los chicharreros, sin dejar de ponderar la "paridad" que habrá en el partido, "como en toda la categoría", y que la clave será hacer caer a su favor "todos los detalles".

Preguntado por el mercado de fichajes, el argentino se mostró "conforme" con la plantilla a su disposición y descartó reclamar refuerzos, después de que "sólo la baja de Dubasin" se apartara de lo planeado por el club para esta temporada.

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El preparador sportinguista también se refirió a los encuentros presenciales mantenidos esta semana con el máximo accionista de la entidad, Alejandro Irarragorri, con quien reconoció haber compartido "varias charlas" sobre el proyecto deportivo, además de una cena en la que también abordaron sus diferentes vínculos con el fútbol mexicano.

El equipo inició el viaje a Tenerife esta mañana, con la previsión de realizar el último entrenamiento previo al encuentro ya en tierras canarias a partir de las 18.00 horas. Tras la sesión, el club facilitará la lista definitiva de convocados. EFE

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