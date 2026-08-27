Espana agencias

La Unión de Militares de Tropa condena la "emboscada" a militares en Ceuta

Imagen V7RRDGTWRJDCVOCG7QQIFDEPWA
Guardar

La Unión de Militares de Tropa (UMT) ha manifestado "su más enérgica repulsa e indignación" ante la "emboscada sufrida por personal militar desplegado en Ceuta", quienes, según la asociación, "han sido apedreados y agredidos violentamente durante el cumplimiento de su misión".

Doce migrantes de nacionalidad marroquí han sido detenidos esta madrugada en Ceuta tras participar presuntamente en una agresión contra cuatro militares en la zona de Benzú, donde un grupo de entre 30 y 40 personas les tendió una emboscada y les lanzó piedras de grandes dimensiones, provocándoles heridas, según han informado a Europa Press desde la Jefatura Superior de Policía.

PUBLICIDAD

Para la UMT resulta "inadmisible la situación de indefensión operativa y jurídica a la que se somete a los miembros de las Fuerzas Armadas", denunciando asimismo la carencia de "un marco normativo claro y de reglas de enfrentamiento que garanticen su seguridad física y les otorguen capacidad de respuesta proporcional ante agresiones de esta gravedad".

En un comunicado, la asociación ha recordado que desde hace más de diez días advirtieron "formalmente" sobre el "riesgo real al que se exponía a las dotaciones destacadas en la zona". "Lamentablemente, la inacción del Ministerio de Defensa y la falta de previsión han desembocado en un suceso que pudo y debió evitarse", ha enfatizado.

PUBLICIDAD

La UMT también considera inadmisible exigir a los militares desplegados la custodia de la seguridad nacional "mientras se les niegan los medios de autoprotección y la cobertura jurídica necesaria para actuar".

Por todo ello, ha exigido al departamento de Margarita Robles una "revisión inmediata y urgente de los protocolos de seguridad y del marco legal de actuación" de las Fuerzas Armadas. "Quienes tienen encomendada la protección del Estado no pueden permanecer desamparados por su propia administración", ha zanjado.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Receta de flan de leche condensada, un postre muy fácil y resultón para deleitar a tus invitados

El flan de leche condensada es ese postre casero que nunca falla en reuniones familiares o comidas de domingo, una delicia que encantará a los más golosos de la mesa

Receta de flan de leche condensada, un postre muy fácil y resultón para deleitar a tus invitados

La familia de un joven español hospitalizado en Tailandia pide ayuda para cubrir su tratamiento tras un grave accidente de tráfico

Marc Campo permanece ingresado en un hospital de Bangkok y sus allegados han iniciado una campaña de recaudación de fondos para que pueda regresar a casa

La familia de un joven español hospitalizado en Tailandia pide ayuda para cubrir su tratamiento tras un grave accidente de tráfico

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Como cada jueves, aquí están los afortunados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Infusiones en ayunas: cuál es la mejor opción para desinflamar el abdomen de forma natural y mejorar la digestión, según la ciencia

Esta bebida puede tomarse en ayunas o después del desayuno o la comida

Infusiones en ayunas: cuál es la mejor opción para desinflamar el abdomen de forma natural y mejorar la digestión, según la ciencia
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una emboscada de más de 30 migrantes en Ceuta deja cuatro militares heridos y 12 detenidos tras atacar con piedras el vehículo

Una emboscada de más de 30 migrantes en Ceuta deja cuatro militares heridos y 12 detenidos tras atacar con piedras el vehículo

La playa de El Trampolín de Ceuta amanece con custodia policial tras los altercados entre ceutíes y migrantes que provocaron disparos disuasorios

El Gobierno se resiste a crear una autoridad independiente para vigilar a los lobbies y políticos e insiste en que el ministro Óscar López elija a su responsable

Interior presume de que ha conseguido ‘congelar’ los precios de los vuelos en avión para expulsar a migrantes irregulares: 12.870 euros la hora de vuelo

La cadena entre el CNI y el Gobierno que se rompió en Ceuta y ha provocado el choque entre Marlaska y Robles: “La vía verbal no es una irregularidad”

ECONOMÍA

Batalla en redes entre Ryanair y Óscar Puente: el CEO de la aerolínea le llama “ministro fallido” en un vídeo con IA en el que habla perfecto español

Batalla en redes entre Ryanair y Óscar Puente: el CEO de la aerolínea le llama “ministro fallido” en un vídeo con IA en el que habla perfecto español

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España para hoy

El BCE prepara el terreno para una subida de tipos de interés en septiembre ante el riesgo de que la inflación se dispare

La falta de suelo, la política y la burocracia condenan a España a una crisis de vivienda que durará al menos hasta 2034

Un padre marroquí con cuatro pisos y más de 45.000 euros en el banco logra que la Justicia rebaje la manutención de sus hijos: la pensión se fijó por su riqueza sin acreditar ingresos reales

DEPORTES

La burbuja de la Premier League con el mercado de fichajes y un posible pinchazo que puede llevarse por delante a varios clubes

La burbuja de la Premier League con el mercado de fichajes y un posible pinchazo que puede llevarse por delante a varios clubes

Goleada blanca con ‘hat-trick’ de Mbappé: Real Madrid (4) - Real Sociedad (1)

Sorteo de la Champions League: a qué hora y dónde ver los cruces de los equipos españoles

El pelotón de la Vuelta a España escribe una oleada de reseñas positivas para el hotel que les acogió durante la granizada de la tercera etapa

El exjugador del Real Madrid Kyle Singler vuelve a compartir un preocupante video: “Mi vida corre peligro”