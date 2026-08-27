La Unión de Militares de Tropa condena la "emboscada" a militares en Ceuta

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La Unión de Militares de Tropa (UMT) ha manifestado "su más enérgica repulsa e indignación" ante la "emboscada sufrida por personal militar desplegado en Ceuta", quienes, según la asociación, "han sido apedreados y agredidos violentamente durante el cumplimiento de su misión".

Doce migrantes de nacionalidad marroquí han sido detenidos esta madrugada en Ceuta tras participar presuntamente en una agresión contra cuatro militares en la zona de Benzú, donde un grupo de entre 30 y 40 personas les tendió una emboscada y les lanzó piedras de grandes dimensiones, provocándoles heridas, según han informado a Europa Press desde la Jefatura Superior de Policía.

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Para la UMT resulta "inadmisible la situación de indefensión operativa y jurídica a la que se somete a los miembros de las Fuerzas Armadas", denunciando asimismo la carencia de "un marco normativo claro y de reglas de enfrentamiento que garanticen su seguridad física y les otorguen capacidad de respuesta proporcional ante agresiones de esta gravedad".

En un comunicado, la asociación ha recordado que desde hace más de diez días advirtieron "formalmente" sobre el "riesgo real al que se exponía a las dotaciones destacadas en la zona". "Lamentablemente, la inacción del Ministerio de Defensa y la falta de previsión han desembocado en un suceso que pudo y debió evitarse", ha enfatizado.

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La UMT también considera inadmisible exigir a los militares desplegados la custodia de la seguridad nacional "mientras se les niegan los medios de autoprotección y la cobertura jurídica necesaria para actuar".

Por todo ello, ha exigido al departamento de Margarita Robles una "revisión inmediata y urgente de los protocolos de seguridad y del marco legal de actuación" de las Fuerzas Armadas. "Quienes tienen encomendada la protección del Estado no pueden permanecer desamparados por su propia administración", ha zanjado.

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