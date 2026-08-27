La Bolsa española abre plana pendiente de los bancos centrales

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Madrid, 27 ago (EFE).- La Bolsa española ha abierto la sesión de este jueves con un escaso avance del 0,03 % pendiente de la publicación de las actas del Banco Central Europeo (BCE) y de la conferencia de banqueros en Jackson Hole (Wyoming) y tras conocerse los positivos resultados de Nvidia.

A las 9:00 horas (7:00 GMT), el principal índice español, el IBEX 35, iniciaba la sesión en los 20.073,6 puntos, 6,3 puntos más, ese 0,03 %, que al cierre del miércoles. En lo que va de año, el selectivo acumula una revalorización del 15,98 %.

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Seis meses después del inicio del conflicto en Oriente Medio, la jornada de este jueves estará condicionada por los bancos centrales y lo que sus dirigentes puedan avanzar sobre eventuales subidas de tipos de interés después de conocerse que el indicador de inflación PCE de Estados Unidos repuntó en julio hasta el 3,7 % respecto al año anterior. EFE

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