Jueves lluvioso y con temperaturas más bajas, el buen tiempo volverá el fin de semana

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Madrid, 27 ago (EFE).- Este jueves será un día marcado por la inestabilidad, con precipitaciones en el noroeste, el oeste de Castilla y León y Extremadura, así como algunas zonas del suroeste peninsular, con un descenso de la temperatura de forma prácticamente generalizada en la península, una situación que cambiará el viernes de cara al fin de semana.

La inestabilidad de este jueves sucede a una jornada de fenómenos significativos el miércoles, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), con precipitaciones que dejaron acumulados en Fisterre (A Coruña) de 80,2 litros en 24 horas, y se superaron los 30 litros en las estaciones coruñesas de Vimianzo (64 litros), Cabo Vilan (39,3) y Mazaricos (35,4).

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Las temperaturas más altas se registraron en puntos del valle del Ebro, interior de Valencia y Murcia, Almería, Baleares y Guipúzcoa, destacando Híjar (Teruel) con 39,5 grados; Valdespartera (Zaragoza) con 38,2, Abla (Almería) con 37,2 y los 36,4 del aeropuerto de San Sebastián.

Hubo noches tórridas en Baleares, Barcelona y puntos costeros catalanes, con la mínima más elevada en Sóller (Mallorca, 28,2 grados), un grado y medio más que la noche anterior.

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En cuanto al viento, según la Agencia, se registraron "valores extraordinarios" siendo el máximo "valor huracanado" de 141,5 km/h en las cumbres de Sierra Nevada, además en montes de la cordillera Cantábrica y en Pirineos; y valores importantes en puntos del sistema central, la Ibérica, y costas gallegas.

Esta jornada, según la Agencia, estará marcada por la presencia de una depresión situada al noroeste de Galicia y el paso de un frente de avance lento, que no pasará por el Mediterráneo, así como por una vaguada asociada a un potente chorro delantero que se dirige a Francia.

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En la zona mediterránea continuará la estabilidad, con alguna tormenta pero con poca precipitación y alguna racha de viento.

En Galicia, Asturias y el oeste de Castilla y León se registrarán precipitaciones que podrán ser localmente fuertes y/o persistentes y acompañadas de tormentas, especialmente en el sudoeste de Galicia. Se podrán dar acumulaciones de hasta 40 litros en doce horas y rachas de viento fuertes y granizo pequeño.

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Mientras, en Cantabria, País Vasco, Extremadura y oeste de Castilla-La Mancha y este de Castilla-León e Ibérica norte habrá probabilidad de precipitaciones débiles.

En el sudeste peninsular, Melilla y Baleares podrán registrarse chubascos vespertinos débiles y en Pirineos tormentas con precipitación localmente fuerte en algunos puntos aislados.

Se prevén brumas en zonas montañosas del noroeste y calima débil en Baleares.

En Canarias, un frente dejará cielos nubosos en la vertiente norte del archipiélago y precipitaciones localmente moderadas en las islas montañosas, con un descenso de temperaturas y viento moderado.

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En Baleares, sobre todo en Menorca, continúa el pronostico de fenómenos de rissagas, por lo que se ha activado el aviso naranja por oscilaciones de más de un metro.

Las temperaturas máximas descenderán de forma prácticamente generalizada en la Península, incluso de forma notable en zonas del interior. Las mínimas también descenderán, salvo en el valle del Guadalquivir, Cataluña y los archipiélagos, donde se mantendrán sin cambios o subirán.

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En los litorales y prelitorales mediterráneos las temperaturas ascenderán, y se ha activado avisos amarillos por valores que rondarán los 36 a 38 grados.

Por ello, la Aemet alerta del peligro de incendios muy alto o extremo en buena parte de la franja oriental peninsular y en puntos de Baleares.

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En cuanto al viento, soplará moderado en general en la península, con intervalos fuertes o algunas rachas muy fuertes en zonas de montaña de la mitad norte, sin descartar rachas muy fuertes en puntos de Castilla y León y Cantabria.

La situación mejorará el viernes, sobre todo en Galicia, aunque las temperaturas continuarán siendo frescas.

El sábado habrá cielos poco nubosos o despejados en la península y Baleares, con alguna precipitación débil en el litoral gallego y en Canarias y un ascenso de temperaturas máximas de forma prácticamente generalizada. EFE

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(foto) (vídeo)