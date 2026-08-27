Investigan el robo del valioso Tesoro de Villena (Edad de Bronce) esta madrugada

Alicante, 27 ago (EFE).- El Tesoro de Villena, uno de los conjuntos más valiosos de la Edad de Bronce en Europa y que alberga el MUVI, el museo de la localidad del Alto Vinalopó, en la provincia de Alicante, ha sido robado la madrugada de este jueves, suceso que la Guardia Civil y la Policía Judicial ya están investigando, según han confirmado a EFE fuentes municipales. EFE

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