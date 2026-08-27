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Granada registra una treintena de temblores, tres sentidos esta madrugada

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Granada, 27 ago (EFE).- El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado una treintena de temblores durante este jueves en Granada y su área metropolitana, tres de ellos sentidos por la población pese a las magnitudes bajas, con solo dos de más de 2,0 grados.

Este organismo, dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha captado 28 temblores desde la medianoche hasta la mañana, el más alto de 2,4 grados.

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Este terremoto, registrado a las 7:52 horas y con epicentro a profundidad 0 en Churriana de la Vega, ha sido sentido en Granada capital, Alhendín, Maracena, La Zubia y una decena más de localidades de la Vega.

Se ha registrado 11 minutos después de otro de 2,3 grados de intensidad y epicentros a 1 kilómetro de profundidad en Armilla, también sentido en una docena de municipios.

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Otro temblor, de 1,3 y también con epicentro en Armilla, ha sido igualmente percibido por la población.

Estos terremotos mantienen activa la serie sísmica marcada por dos seísmos de magnitud 5,0 y 4,8 registrados el 15 y el 18 de agosto y con epicentro en Alhendín y Gójar. EFE

mro/vg/nam

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