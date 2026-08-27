Espana agencias

Exteriores informa de que hay cuatro españoles sin localizar en las devastadoras inundaciones de Nepal

Imagen 2ZXT7XE54VHEHD3HFQ5RVFUDIE
Guardar

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha informado este jueves de que al menos hay cuatro españoles sin localizar en las devastadoras inundaciones provocadas por la fuerte crecida del río Bhotekoshi en el norte de Nepal, cerca de la frontera con Tíbet, en China.

Albares ha subrayado también que no constan que haya fallecidos españoles, pero ha pedido a familiares y amigos de ciudadanos que sepan o que hayan estado en la zona siniestrada para que entren en contacto con los teléfonos de emergencia del Ministerio de Asuntos Exteriores, tanto con la Unidad de Emergencia Consular o los servicios centrales en Madrid.

PUBLICIDAD

En un audio remitido a los medios, el ministro ha recordado que el Consulado Honorario de España en Nepal, la Embajada española en Nueva Delhi y el consulado general en Pekín "están plenamente movilizados para atender a los españoles", al tiempo que ha subrayado que los teléfonos consulares están disponibles en sus redes sociales o en las del Ministerio.

Finalmente, Albares ha traslado sus condolencias y ha enviado su solidaridad al Gobierno y pueblo nepalí.

MÁS DE 160 MUERTOS

Más de 160 personas han perdido la vida por causa de las inundaciones registradas en Nepal, provocadas por la fuerte crecida del río Bhotekoshi en Rasuwa, un distrito montañoso del norte nepalí próximo a la frontera con Tíbet, en China, según han informado las autoridades del país.

PUBLICIDAD

La Policía de Nepal ha confirmado que los cuerpos sin vida recuperados por los servicios de búsqueda y rescate ascienden a al menos 162, y se concentran en siete distritos, la mayoría de ellos, 64, en Chitwan, sito más al sur. Todo ello en un contexto en el cual la situación ha provocado la interrupción de las comunicaciones en muchas zonas del país, dificultando las labores de rescate.

A ello, cabe sumar, según este último balance difundido por el cuerpo policial, que al menos 41 heridos continúan siendo atendidos en diversos hospitales del país.

Por su parte, la Autoridad Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres, citando a las autoridades turísticas del país, ha cifrado en 579 los viajeros desaparecidos en las zonas afectadas, de los cuales 466 son extranjeros y 113 de origen nepalí.

Previamente, la Junta de Turismo de Nepal había indicado a medios locales que cerca de 400 turistas, todos ellos peregrinos que se dirigían al monte Kailash, en Tíbet, se encontraban en paradero desconocido ante la imposibilidad de comunicarse a medida que continúan las inundaciones.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una emboscada de migrantes en Ceuta deja cuatro militares heridos en Ceuta

Según informa ‘El Faro de Ceuta’, una treintena de personas habrían atacado a los soldados, que habrían tenido que abandonar un vehículo militar

Una emboscada de migrantes en Ceuta deja cuatro militares heridos en Ceuta

El rey Harald V de Noruega, en estado “muy grave” según un comunicado de la Casa Real

El monarca del país escandinavo se encuentra ingresado en el Hospital Nacional de Oslo desde el pasado 17 de agosto

El rey Harald V de Noruega, en estado “muy grave” según un comunicado de la Casa Real

Alertas por calor, lluvias y viento en siete comunidades autónomas: Menorca en nivel naranja por rissagas

Los avisos por altas temperaturas afectan a Andalucía, Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana

Alertas por calor, lluvias y viento en siete comunidades autónomas: Menorca en nivel naranja por rissagas

Batalla en redes entre Ryanair y Óscar Puente: el CEO de la aerolínea le llama “ministro fallido” en un vídeo con IA en el que habla perfecto español

La aerolínea desmiente con cifras propias que los recortes de tres millones de asientos en la España regional se deban a la falta de aviones de Boeing, como afirmó el ministro

Batalla en redes entre Ryanair y Óscar Puente: el CEO de la aerolínea le llama “ministro fallido” en un vídeo con IA en el que habla perfecto español

El asombroso parecido entre un guitarrista estadounidense y Feijóo provoca miles de reacciones en redes sociales: “Esto debe ser algo parecido a un universo paralelo”

Cash Stevens se ha vuelto viral gracias a los internautas y ya ha dejado caer en un comentario que quizá visite España

El asombroso parecido entre un guitarrista estadounidense y Feijóo provoca miles de reacciones en redes sociales: “Esto debe ser algo parecido a un universo paralelo”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una emboscada de migrantes en Ceuta deja cuatro militares heridos en Ceuta

Una emboscada de migrantes en Ceuta deja cuatro militares heridos en Ceuta

La playa de El Trampolín de Ceuta amanece con custodia policial tras los altercados entre ceutíes y migrantes que provocaron disparos disuasorios

El Gobierno se resiste a crear una autoridad independiente para vigilar a los lobbies y políticos e insiste en que el ministro Óscar López elija a su responsable

Interior presume de que ha conseguido ‘congelar’ los precios de los vuelos en avión para expulsar a migrantes irregulares: 12.870 euros la hora de vuelo

La cadena entre el CNI y el Gobierno que se rompió en Ceuta y ha provocado el choque entre Marlaska y Robles: “La vía verbal no es una irregularidad”

ECONOMÍA

Batalla en redes entre Ryanair y Óscar Puente: el CEO de la aerolínea le llama “ministro fallido” en un vídeo con IA en el que habla perfecto español

Batalla en redes entre Ryanair y Óscar Puente: el CEO de la aerolínea le llama “ministro fallido” en un vídeo con IA en el que habla perfecto español

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España para hoy

El BCE prepara el terreno para una subida de tipos de interés en septiembre ante el riesgo de que la inflación se dispare

La falta de suelo, la política y la burocracia condenan a España a una crisis de vivienda que durará al menos hasta 2034

Un padre marroquí con cuatro pisos y más de 45.000 euros en el banco logra que la Justicia rebaje la manutención de sus hijos: la pensión se fijó por su riqueza sin acreditar ingresos reales

DEPORTES

La burbuja de la Premier League con el mercado de fichajes y un posible pinchazo que puede llevarse por delante a varios clubes

La burbuja de la Premier League con el mercado de fichajes y un posible pinchazo que puede llevarse por delante a varios clubes

Goleada blanca con ‘hat-trick’ de Mbappé: Real Madrid (4) - Real Sociedad (1)

Sorteo de la Champions League: a qué hora y dónde ver los cruces de los equipos españoles

El pelotón de la Vuelta a España escribe una oleada de reseñas positivas para el hotel que les acogió durante la granizada de la tercera etapa

El exjugador del Real Madrid Kyle Singler vuelve a compartir un preocupante video: “Mi vida corre peligro”