Exteriores confirma que hay 4 españoles desparecidos tras la devastadora riada en Nepal

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Madrid, 27 ago (EFE).- Cuatro españoles continúan desaparecidos tras la riada que golpeó el norte de Nepal y que ha dejado un balance provisional de 160 muertos y centenares de desaparecidos, según ha confirmado el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.

"En estos momentos no nos constan fallecidos españoles pero sí hay cuatro personas que no localizamos", ha explicado Albares en un audio-comunicado remitido a los medios en el que ha hecho un llamamiento a los españoles que están o han estado en la zona, a sus familias y amigos para que contacten con los teléfonos de emergencia consular y los habilitados para esta situación.

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Estos números de teléfono son el del ministerio en Madrid (+34 91 000 1249), el de la Embajada de España en India (+91 9810174160) y el del Consulado Honorario en Nepal (+977 1 4579488/4570770).

"Ante la trágica riada que se ha producido en Nepal, tanto el Consulado Honorario de España en ese país, como nuestra Embajada en Nueva Delhi y el Consulado General en Pekín están plenamente movilizados para atender a los españoles", señala Albares, quien recuerda que pueden consultarse en las redes sociales del ministerio. EFE

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