Ester Muñoz (PP) denuncia el "motín" de migrantes que han atacado en Ceuta a militares sin medios y sin poder intervenir

27/08/2026 Ester Muñoz, con dirigentes del PP vasco en Bilbao, POLITICA H.BILBAO

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La portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, ha denunciado el "motín" protagonizado por migrantes que han atacado en Ceuta a militares españoles sin poder intervenir y sin tener "los medios necesarios para defenderse".

"La ministra de Defensa les ha mandado allí, están desplegados allí y solamente pueden observar y hacer labores logísticas, pero no pueden intervenir cuando por ejemplo hay una agresión a un ciudadano, a otro militar o guardia civil o policía nacional" ha denunciado.

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Muñoz ha hecho estas declaraciones en Bilbao, durante su visita a la Aste Nagusia bilbaína para compartir la jornada con afiliados, simpatizantes y cargos del partido en la txosna del PP de la capital vizcaína.

La portavoz ha anunciado que el PP ha registrado una proposición no de ley para poder contar con una normativa legal que les permitiría ser agentes de la autoridad, tener órdenes claras y tener un marco legal jurídico que proteja también su integridad física.

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"Exigimos al Gobierno que dé medios, que dé órdenes claras y que les dé la capacidad a los militares para que puedan defenderse y para que puedan hacer su trabajo de defensa a los ceutíes con todas las garantías" ha concluido.

((habrá ampliación))