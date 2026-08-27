En prisión por homicidio en grado de tentativa contra una vigilante de un centro comercial

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Toledo, 27 ago (EFE).- La Guardia Civil ha detenido en Yuncos (Toledo) a un hombre de 49 años, que ya ha ingresado en prisión, por un delito de homicidio en grado de tentativa contra una vigilante de un centro comercial de Illescas (Toledo) y varios delitos de robo en la comarca toledana de La Sagra.

La investigación se inició el pasado 16 de julio tras la denuncia presentada por los responsables del IES Profesor Emilio Lledó de la localidad toledana de Numancia de La Sagra por el robo de nueve compresores de aire acondicionado que habían sido instalados recientemente en el centro educativo y estaban valorados en 6.000 euros, según ha informado en un comunicado la Guardia Civil.

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Las primeras gestiones, realizadas en colaboración con la Policía Local, permitieron identificar el vehículo utilizado y determinar la participación de, al menos, dos personas, y posteriormente se pudo determinar que el material sustraído había sido trasladado a Yuncler (Toledo) para su despiece y posterior venta.

Los agentes lograron identificar a una tercera persona presuntamente relacionada con los hechos.

Durante la investigación, los agentes comprobaron que, a principios de junio, el mismo vehículo había sido utilizado en un delito de homicidio en grado de tentativa, con resultado de lesiones, contra una vigilante de seguridad del centro comercial Señorío Plaza, en Illescas.

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Al detenido se le atribuyen, también, un delito de hurto cometido en un establecimiento de ese mismo centro comercial, ocurrido un día antes del robo en el instituto; un delito de apropiación indebida del vehículo utilizado, y un delito contra la seguridad vial por conducir careciendo de permiso de conducción por pérdida de vigencia.

El detenido, que cuenta con numerosos antecedentes por robos con fuerza y violencia, fue detenido a mediados de agosto en Yuncos y tras pasar a disposición judicial se decretó su ingreso en prisión.

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La investigación concluyó con la investigación de otro hombre, de 29 años, por receptación del material robado en el IES Profesor Emilio Lledó. EFE