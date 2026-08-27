El PP critica que el Gobierno traslade que "todo Ceuta es un CETI" y avisa de que los ceutíes "no aguantan más"

Guardar

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha criticado este jueves que el Gobierno traslade a los ceutíes que "todo Ceuta es un CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes)" y ha reclamado garantizar todos los derechos y libertades de sus vecinos poara que recuperen la normalidad tras la entrada ilegal de miles de personas por la frontera a finales de julio.

En declaraciones a los medios antes de la sesión extraordinaria de la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Seguridad Nacional, Gamarra ha asegurado que, un mes después del inicio de la crisis, los ceutíes" no aguantan más" y ha subrayado que no se les puede seguir pidiendo "paciencia" acompañada de "inacción".

PUBLICIDAD

Así, ha reclamado al Ejecutivo que actúe "de una vez por todas" y ha afirmado que los espacios públicos están siendo ocupados y se están limitando "las libertades y los derechos que tienen los españoles que viven en Ceuta".

La dirigente 'popular' ha reclamado que se empiecen a tramitar "de una manera eficaz y rápida" los rechazos de las solicitudes de asilo para proceder a las expulsiones y ha defendido que el "único camino posible" es el retorno a Marruecos de quienes entraron en la ciudad autónoma el pasado 30 de julio. Asimismo, ha pedido que se dote de medios materiales y humanos suficientes para tramitar esos expedientes.

PUBLICIDAD

LOS POLIDEPORTIVOS SON PARA HACER DEPORTE, "NO PARA OTRA COSA"

Preguntada por la posibilidad de que se utilice polideportivos para comenzar a filiar a los migrantes, Gamarra ha defendido que existen otras alternativas y ha aludido a un listado de emplazamientos que no incluye únicamente estas instalaciones. Además, ha criticado que se plantee "sin la autorización de la ciudad autónoma y sin el respaldo de los vecinos" para convertirlos en CETI.

PUBLICIDAD

"Los 85.000 españoles que viven en Ceuta tienen actualmente limitados sus derechos y libertades y que ya el colmo es que también se les quiera privar del uso de los polideportivos, que son para que los vecinos desarrollen actividad física y no para otra cosa", ha denunciado.

A su juicio, cualquier instalación destinada a estos usos debe ser compatible con garantizar que los ceutíes puedan seguir disfrutando de sus derechos y libertades. Gamarra ha señalado que los niños de la ciudad autónoma tienen derecho al ocio y a la educación, así como a comenzar el curso académico "no escoltados por la Policía, como se está diciendo".

PUBLICIDAD

Según Gamarra, con ello se está trasladando a los ciudadanos que "todo Ceuta es un CETI" y que tienen que seguir teniendo "cada vez más limitados sus derechos y sus libertades". "La normalidad en Ceuta no existirá hasta que el último ceutí pueda desarrollar con plenas garantías todos sus derechos y sus libertades", ha concluido.