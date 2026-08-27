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Dos belugas y cuatro delfines rescatados de Canadá llegan al Oceanogràfic de València

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València, 27 ago (EFE).- Dos belugas y cuatro delfines rescatados del parque Marineland de Canadá, cerrado hace más de un año, han llegado esta madrugada al Oceanogràfic de València tras un complejo traslado internacional para garantizar su cuidado y evitar su eutanasia.

El rescate de los seis animales forma parte de un operativo coordinado por la Asociación de Zoos y Acuarios (AZA) y un consorcio de acuarios acreditados, con la colaboración de las autoridades de Canadá, Estados Unidos y España y el apoyo de la Generalitat Valenciana.

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El traslado a València es el quinto realizado desde que comenzó el operativo para reubicar progresivamente a las 30 belugas y cuatro delfines que se encontraban en Marineland, ha informado el acuario valenciano.

Las belugas Cleopatra y Jelly Bean y los delfines Tsunami, Lida, Echo y Marina, las seis hembras, han llegado a València tras un vuelo directo de siete horas desde Toronto en un avión especialmente fletado para su traslado.

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Una vez en el aeropuerto de València, el operativo continuó por carretera hasta el Oceanogràfic, donde los seis animales iniciaron su proceso de adaptación a las nuevas instalaciones.

Durante meses, especialistas del consorcio de acuarios han trabajado de forma coordinada en la planificación de cada traslado, atendiendo a las necesidades de los ejemplares y a la complejidad logística del operativo, han indicado las mismas fuentes.

Equipos veterinarios y técnicos del Oceanogràfic se desplazaron hace unos meses a Canadá para evaluar el estado de salud de los animales, cuya delicada situación sanitaria requiere una atención veterinaria continuada.

Antes del traslado, cada ejemplar fue evaluado de forma individual para comprobar que reunía las condiciones adecuadas para afrontar el viaje, y una vez en el Oceanogràfic, los equipos continuarán siguiendo de cerca su estado y evolución para conocer mejor las necesidades de cada animal y adaptar sus cuidados.

Los animales permanecerán en áreas no visibles al público para favorecer su aclimatación y facilitar el seguimiento por parte de los equipos.

En función de su evolución, se definirán progresivamente los siguientes pasos y su integración con el resto de los animales del Oceanogràfic. EFE

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