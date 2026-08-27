Cristian Bucsa eliinada en octavos del torneo de Monterrey

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Monterrey (México), 26 ago (EFE).- La española Cristina Bucsa, 40 del mundo y octava favorita del Abierto de tenis de Monterrey, cayó este miércoles ante la checa Darja Vidmanova, número 90 de la WTA, en dos sets, por 6-4 y 7-5.

Vidmanova aprovechó que Bucsa sufrió para meter su primer servicio y le quebró en los juegos cuatro, seis, ocho y 10 de la primera manga.

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En el segundo set, la tenista española pareció recuperar su juego. Rompìó el servicio rival en los juegos tres y nueve, pero errores en las devoluciones desde el fondo de la cancha y lo errático de su servicio, que fue roto en los juegos 2, 10 y 12, le costaron el partido.

También cayeron en octavos contra pronóstico, la rusa Yekaterina Alexandroava y la polaca Maja Chwalinska, primera y tercera favoritas del torneo. .

Alexandrova se vio sorprendida por el juego de la danesa Clara Tauson, cuadragésima segunda en el ránking wta, que sobrevivió al desempate en el primer set 7-6(6) y, tras verse superada por la rusa en una disputada segunda manga, recuperó la iniciativa en el tercer set, que se adjudicó por 6-3.

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Por su parte, la estadounidense Alycia Parks, 89 del mundo, sorprendió con su victoria por 3-6, 6-2 y 6-2 sobre la polaca Maja Chwalinska, favorita número tres.

Queda como máxima aspirante al triunfo la belga Elise Mertens, número dos, que se clasificó a cuartos tras imponerse en un intenso duelo de tres sets 6-1, 4-6 y 6-3 a la húngara Panna Udvardy.

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En el arranque de la jornada la estadounidense Ann Li avanzó a la siguiente ronda gracias a que su rival, la uzbeka Maria Timofeeva, se retiró del torneo, antes del juego de octavos de final, por una lesión en la espalda.

En los cuartos de final, que se disputarán este jueves, se medirá la checa Darja Vidmanova a su compatriota Nikola Bartunková.

En otro duelo, Elise Mertens se medirá a la ucraniana Yuliia Starodubseva.

Las estadounidenses Alycia Parks y Ann Li disputarán un boleto a la semifinal.

Y la francesa Diane Perry se eliminará con la danesa Clara Tauson.

El Abierto de Tenis Monterrey de la WTA, que disputa su decimoctava edición y se juega sobre cancha dura, repartirá una bolsa de más de 1.2 millones de dólares en premios.EFE

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