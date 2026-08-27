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Calero: "El Albacete es un equipo con potencial para pelear por cosas"

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Oviedo, 27 ago (EFE).- Julián Calero, técnico del Real Oviedo, compareció en la previa del encuentro que los azules jugarán el sábado (Carlos Belmonte, 19:00 horas) ante un Albacete al que el preparador azul considera "un equipo con potencial para pelear por cosas".

"El Albacete no lleva puntos, pero en mi opinión han hecho una plantilla muy competitiva. A nivel de confianza ninguno llegamos plenos, pero sí somos dos equipos que tenemos clara la idea y que hacemos muchas cosas bien. Será difícil y también hará calor, por lo que habrá que adaptarse", explicó el entrenador carbayón en la sala de prensa de El Requexón, justo después del penúltimo entrenamiento de la semana para los suyos.

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El Oviedo sumó un punto en las dos primeras jornadas del curso, ambas disputadas en el Carlos Tartiere, y Calero aseguró que existen "rachas en las que cuesta más todo" y que los azules, a pesar de empatar ante el Granada y perder ante el Leganés, son uno de los equipos "que más ha tirado y que menos tiros ha permitido".

"Le he hablado a los jugadores del Aston Villa, que en la jornada 4 del año pasado iba en descenso, acabó en Champions League y ganó la Europa League. Una especie de símil para entender que las cosas a veces no empiezan como quieres", comentó el entrenador parleño.

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Preguntado por el mercado de fichajes, que cierra el próximo martes a las 23:59 horas, Calero fue muy claro diciendo que "los entornos vuelven locos a los jugadores y en las últimas horas del mercado se agrava, así que la misión de un cuerpo técnico es apostar por los futbolistas que están concentrados al 100%".

El Real Oviedo, que ante el Albacete tendrá las bajas seguras de Ilyas Chaira y un Marco Esteban que volvió a entrenar con el grupo, completará este viernes a primera hora su última sesión de trabajo antes de viajar a tierras manchegas, donde hará noche de viernes a sábado. EFE

Pfg/lj/og

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