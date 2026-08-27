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Aviso naranja en Baleares por rissaga, amarillo en 6 comunidades por calor, lluvia, viento

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Madrid, 27 ago (EFE).- Baleares tiene activado este jueves la alerta naranja por riesgo de rissagas (alteraciones en el nivel del mar), mientras que otras cuatro comunidades estarán bajo aviso amarillo por calor (Andalucía, Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana), Galicia por lluvias y tormentas y Cantabria por viento.

Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología, Baleares estará otra jornada más bajo aviso naranja por riesgo de rissagas en Menorca hasta al menos la medianoche de este jueves, con una oscilación del nivel del mar prevista de 1,5 metros, la más alta desde que comenzó el riesgo de este fenómeno a principios de semana.

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Cuatro comunidades se encuentran en alerta amarilla (peligro bajo) por temperaturas elevadas: Andalucía, Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana, con máximas que rondarán los 36 grados en amplios puntos del territorio y que incluso podrán alcanzar los 38 en el valle del Almanzora (Almería).

En Cataluña, las zonas más afectadas serán el prelitoral de Barcelona y de Girona y la depresión central de Lleida, donde los termómetros alcanzarán como máximo los 36 grados, mientras que en la zona del Ampurdán (Girona), que también está en aviso amarillo, las temperaturas serán algo más suaves con valores que no superarán los 34 grados.

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Mismo escenario en la Comunidad Valenciana, con los litorales norte y sur de Valencia alcanzando los 36 grados, especialmente en zonas de interior.

En Aragón, la zona del bajo Aragón de Teruel y la ribera del Ebro de Zaragoza se mantendrán igualmente con valores que rondarán los 36 grados.

Las temperaturas más altas de la jornada se darán en Andalucía, más concretamente en el valle del Almanzora, en la provincia de Almería, donde los termómetros podrán alcanzar puntualmente los 38 grados.

Galicia será un día más la única comunidad en aviso amarillo por lluvias, con precipitaciones que podrán acumular hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora en ciertos puntos de A Coruña, Ourense y Pontevedra, especialmente los situados más al oeste de la comunidad.

El aviso, que estará activo desde la medianoche hasta este mismo mediodía, incluye también una alerta amarilla por tormentas que podrían venir acompañadas de granizo en estas misma zonas: oeste y suroeste de A Coruña, noroeste y sur de Ourense e interior de Pontevedra, Rías Baixas y Miño de Pontevedra.

El aviso amarillo en Cantabria, más concretamente en el centro y el valle de Villaverde, obedece a vientos que podrán alcanzar los 90 kilómetros por hora entre las 13.00 horas y las 21.00 de este jueves. EFE

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