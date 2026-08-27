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Acosta dice que están "haciendo "buenas carreras" con lo que tienen "ahora mismo"

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Redacción deportes, 27 ago (EFE).- El español Pedro Acosta (KTM RC 16), ante la disputa este fin de semana del Gran Premio de Aragón de MotoGP, se muestra conformista con el rendimiento general de su moto y dice estar haciendo "buenas carreras" con lo que tienen "ahora mismo".

En cualquier caso, Acosta ha señalado a los medios de comunicación presentes en el circuito Motorland de Alcañiz que se encuentra "en un buen momento" y que sólo busca sacar "el ciento por ciento" del paquete que tiene y que pensando en el futuro todo es "una preparación entre mental y técnica" para entender lo que necesita "para ir rápido".

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Además, señala que "en KTM fueron bastante sinceros" con él, pues le reconocieron que técnicamente lo que tenía era lo que había y que no habría "una revolución de aquí a final de año".

Y recordó que mientras "el año pasado" se caía mucho y perdió muchos puntos, este año "sólo" se ha caído en la 'sprint' de Brno y Jerez, más la retirada de Assen y que había perdido "más puntos por cosas que no están en mis manos que por errores propios".

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De sus posibilidades en Alcañiz reconoció que "si te salen cuatro Aprilia que están imbatibles como en Silverstone, olvídate del podio, y como te salgan cinco Ducati pues más de lo mismo".

Aunque afirma que es un circuito bueno para él y en el primer año que vino con MotoGP estuvo en los dos podios de las carreras y el año pasado fue el mejor resultado antes de verano por lo que "pinta un buen fin de semana, pero nunca se sabe". EFE

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