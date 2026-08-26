Van der Duin ficha dos temporadas por el Visma como 'lanzadora' de Veenhoven

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Redacción deportes, 26 ago (EFE).- La neerlandesa Maike van der Duin, de 24 años, reforzará al equipo femenino del Team Visma-Lease a Bike las dos próximas temporadas, procedente del Canyon SRAM, con el objetivo de convertirse en una pieza importante del tren de lanzamiento de su compatriota Nienke Veenhoven.

Van der Duin, nacida en Assen el 12 de septiembre de 2001, se ha consolidado como una corredora rápida y versátil y cuenta con experiencia tanto en carretera como en pista.

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Entre sus principales resultados destacan varios podios en pruebas WorldTour, como los terceros puestos en Gante-Wevelgem y la Ronde van Drenthe de 2023, además de un tercer puesto de etapa en la Vuelta a Burgos de 2024. En 2026 ha logrado tres terceros puestos de etapa en el Baloise Ladies Tour.

La neerlandesa también cuenta con experiencia olímpica, ya que consiguió la medalla de bronce en la prueba de Madison de los Juegos de París 2024 junto a Lisa van Belle, en una carrera en la que Países Bajos terminó por detrás de Italia y Gran Bretaña. En pista, además, fue campeona de Europa de Madison en 2025.

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En carretera, uno de sus resultados más destacados llegó en el Tour de Francia de 2022, cuando terminó quinta en la quinta etapa, y concluyó aquella edición en el puesto 84 de la general y undécima en la clasificación por puntos.

"Mi ambición está principalmente en el papel de lanzadora. Quiero especializarme más en esa función, ganar experiencia y construir junto a Nienke un tren de esprint fuerte", explicó Van der Duin, que considera que el Visma es un entorno adecuado para continuar con su progresión. "He visto a muchas corredoras del equipo dar pasos importantes en su desarrollo y eso demuestra que aquí se están haciendo las cosas bien", añadió.

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La llegada de Van der Duin responde a la apuesta del equipo neerlandés por Veenhoven, de 22 años, como referencia para sus llegadas masivas. Veenhoven, integrante del Visma desde 2023 y con contrato hasta 2028, suma cinco victorias en 2026, entre ellas tres etapas del Baloise Ladies Tour y una de la Volta a Catalunya, además de un segundo puesto en la general del Baloise Ladies Tour.

El mánager del equipo femenino, Rutger Tijssen, destacó que Van der Duin aporta "velocidad, experiencia e inteligencia en carrera" y consideró que encaja en el proyecto para construir un tren de esprint alrededor de Veenhoven. "Estamos convencidos de que puede ser de gran valor para nuestro proyecto de esprint", afirmó. EFE

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