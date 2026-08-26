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UGT avisa de que dejará la negociación si el Gobierno no aprueba el registro horario

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Almería, 26 ago (EFE).- El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha advertido este miércoles de que su sindicato y Comisiones Obreras abandonarán la mesa de negociación si el Consejo de Ministros no aprueba antes de que termine el mes de agosto el real decreto de control horario, tal y como se había pactado con el Ejecutivo.

Durante una atención a los medios de comunicación en Almería, Álvarez ha lanzado este ultimátum al Gobierno central, recordando que existe un acuerdo previo que debe materializarse de forma urgente. "Si no hay un Consejo de Ministros (...) que abra esa perspectiva y ponga en camino el real decreto de control horario, pues va a llevar a que no participemos en las mesas", ha aseverado.

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En esta misma línea, el máximo responsable de UGT ha exigido al Gobierno que solvente de inmediato la situación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para garantizar que las subidas no acaben siendo absorbidas por los pluses y complementos recogidos en los convenios colectivos, haciendo especial hincapié en aquellos relacionados con la antigüedad, la peligrosidad y la penosidad.

Álvarez también ha abordado la situación laboral que se vive durante los meses de verano, denunciando que las empresas de sectores como la hostelería o la agricultura tienen la "tentación" de tratar el trabajo estival como algo extraordinario, cuando para los empleados es su "vida ordinaria" y deben poder cumplir los horarios fijados.

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Al respecto, ha reclamado suficientes medios para los bomberos forestales, subrayando que es "imposible" que tengan que estar todas las horas del día apagando fuegos sin el descanso pertinente.

Tras realizar una visita institucional a las instalaciones de la cooperativa de segundo grado UNICA Group, el responsable estatal ha apostado por invertir en investigación y desarrollo ante las dificultades que plantea el cambio climático, especialmente en el acceso al agua. El objetivo es que España pueda investigar, desarrollar y vender semillas y productos agrícolas en todo el planeta.

En este ámbito agrario andaluz, ha instado a los empresarios a cerrar en buenas condiciones los convenios del manipulado que continúan pendientes en Almería y Granada.

Ha exigido el cumplimiento del Estatuto de los Trabajadores con las 40 horas semanales y la eliminación de la "bolsa de horas", advirtiendo además de que, con los sueldos actuales, si no fuera por una mano de obra migrante a menudo "esclavizada", nadie recogería las cosechas. Álvarez ha criticado a los "energúmenos racistas" y ha alertado de que los trabajadores del campo terminarán eligiendo irse a Francia. EFE

mma/bfv/may

(foto) (vídeo)

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