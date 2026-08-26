Terzic, sobre la roja a Yuri: “El VAR está para evitar este tipo de errores”

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Bilbao, 26 ago (EFE).- Edin Terzic, entrenador del Athletic, subrayó que el VAR "está para evitar" errores como la roja que vio Yuri Berchiche frente al Sevilla y que le va a impedir jugar mañana jueves contra el Barça, a pesar de que el CTA haya valorado la decisión como "un error claro y manifiesto".

"No me gusta hablar sobre cuestiones arbitrales, pero evidentemente no me gustó. Para eso tenemos el VAR, para evitar este tipos de errores. Espero que todo el mundo aprenda de esta situación y que mejoremos de cara al futuro", reflexionó el técnico alemán en la rueda de prensa previa a la cita del Camp Nou.

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Un partido que no cree que sea una visita al dentista, como le recordó un periodista sobre la comparación que realizaba Joaquín Caparrós antes de este tipo de choques, sino un encuentro "contra uno de los mejores equipos del mundo" que el Athletic afronta con el objetivo de "hacer un buen partido y traducirlo en un resultado positivo".

"El partido del Sevilla fue duro, pero es una cuestión ya del pasado. Lo más importante ahora es el partido de mañana y prepararnos para jugar bien, no importa quién sea el rival", añadió el alemán, quien relativizó también el dato de que el Athletic lleve un cuarto de siglo sin ganar en el Camp Nou.

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"El Barça fue campeón del año pasado, no perdió ningún punto en casa y no solo ha sido difícil para el Athletic sino también para todos los que han pasado por allí. Nuestro objetivo es estar listos para este desafío y estar unidos y preparados para lograr ese resultado que queremos", explicó.

Terzic, por otro lado, agradeció las palabras de elogio que le dedicó un Hansi Flick, al que visitó antes de firmar su contrato con el Athletic.

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"Respeto y aprecio mucho a Hansi. Es un excelente técnico y una fantástica persona. Hablé con él porque ya tenía experiencia en la Liga, yo venía de la Bundesliga y quería ver sus puntos de vista", explicó el técnico de Menden.

Por otro lado, acerca de su equipo admitió sentirse "muy satisfecho" con el rendimiento de un Peio Canales, el jugador más destacado del Athletic frente al Sevilla, que cree que puede jugar tanto de mediocentro más posiciones como de mediapunta o incluso de delantero centro.

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"Es muy tranquilo con balón y puede ayudar en cualquier posición. Vamos a intentar aprovechar sus cualidades. Quizás en algunos momentos juegue más adelantado, como en la pretemporada, y a veces lo usaremos para que saque el balón del segundo tercio al último. Tiene mucho talento, mucho potencial y aspectos a mejorar", dijo.

"Si queremos jugar un poco más adelantados, necesitamos mayor eficacia en esa posición. Para jugar de mediapunta necesitas participar en las jugadas de gol y en eso estamos trabajando intensamente con él. Junto con Oihan (Sancet) fue uno de los que más remates realizó y eso que jugaba un poco más retrasado", recordó.

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Por último, Terzic avanzó que ofrecerá la convocatoria mañana jueves, antes de viajar a Barcelona, y confirmó las bajas por lesión de Dani Vivian y Beñat Prados, a quienes dio por descartados también para el partido del domingo en Balaídos frente al Celta. EFE

ibn/nmv/mr

(foto)(vídeo)