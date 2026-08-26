Temas del día de EFE España del miércoles 26 de agosto de 2026 (13:30 horas)

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Madrid - Sánchez comparecerá el 3 de septiembre en el Congreso para informar de la crisis de Ceuta

(Texto enviado a las 12:20; 455 palabras)

- Torres subraya que en ningún caso el CNI avisó de una entrada masiva de migrantes en Ceuta

(Texto enviado a las 12:14; 276 palabras)

- Feijóo pide la convocatoria "inmediata" de la Comisión de Secretos Oficiales para contrastar las versiones de Robles y Marlaska sobre Ceuta

(Texto enviado a las 8:56; 225 palabras)

- Page pide "toda la fuerza del Estado" ante un problema de seguridad nacional en Ceuta

(Texto enviado a las 13:11; 457 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- IU pide aclarar si el CNI tenía información sobre Ceuta y "alguien" decidió no pasarla

(Texto enviado a las 13:22; 291 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- Junts vuelve a registrar la ley del traspaso en inmigración con cambios en el preámbulo para que la apoye Podemos, que sigue viéndola "racista".

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(Texto enviado a las 10:32; 552 palabras)

(Texto enviado a las 12:52; 366 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

SOCIEDAD INMIGRACIÓN

- Interior rebaja a 1.500 la cifra de menores identificados en Ceuta desde el 30 de julio

(Texto enviado a las 12:16; 696 palabras)

- El Gobierno habilita todos los polideportivos de Ceuta para albergar migrantes

(Texto enviado a las 9:51; 396 palabras)

- Castilla y León, Extremadura y Aragón impugnarán los traslados de menores desde Ceuta

(Texto enviado a las 11:20; 377 palabras)

VIVIENDA HIPOTECAS

Madrid - Las hipotecas sobre viviendas vuelven a crecer en junio y suben un 7 % en el semestre

(Texto enviado a las 9:47; 463 palabras) Texto) (Infografía)

CARBURANTES PRECIOS

Madrid - Los carburantes acechan máximos anuales y la guerra sube el diésel un 21 % respecto a 2025

(Texto enviado a las 13:18; 770 palabras)

VUELTA COLE

Madrid - La vuelta al cole exige 505 euros antes de pisar las aulas y 2.484 por hijo en el curso. Belén Escudero

(Texto enviado a las 08:25; 798 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

TIEMPO LLUVIAS

Tarragona - Fallecen la madre y la hija que quedaron críticas por la caída de un muro por las lluvias en Roda de Berà (Tarragona)

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(Texto enviado a las 9:42; 296 palabras)

SUCESOS CULLERA

Valencia - Investigan si una pareja irlandesa hallada muerta en Cullera (Valencia) por sus dos hijos menores falleció por drogas

(Texto enviado a las 9:17; 303 palabras)

FIESTAS TOMATINA

Buñol (Valencia) - Buñol empieza a teñirse de rojo con 22.000 personas en la catarsis festiva de su Tomatina. Blanca Escribano

(Texto enviado a las 12:13; 325 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

TIEMPO TORMENTAS

Madrid - Las tormentas en el norte continuarán hasta el jueves y disminuirán a partir del viernes.

(Texto enviado a las 12:35; 700 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

SERIES ESTRENO (Entrevista)

Madrid - Elísabet Benavent vuelve a Netflix con la adaptación de 'Toda la verdad de mis mentiras'. Carla P. Gumbau

(Texto a las 9:15 horas; 699 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

VUELTA AL MUNDO (Entrevista)

Santiago de Compostela- De las urgencias al océano: una vuelta al mundo en solitario desde A Illa de Arousa. Paula Fernández

(Texto enviado a las 9:24; 632 palabras) (Foto) (Vídeo)

FESTIVAL MÉRIDA

Mérida - 'Las nueve musas', las que liberaron la humanidad del poder de los dioses, regresan para enmendar su error en un musical moderno, feminista y político que utiliza el mito clásico para hablar del ahora, y que cierra el Festival de Teatro de Mérida.

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(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

.- Madrid.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- Reunión de la Diputación Permanente de Congreso para debatir y votar, entre otros asuntos, si comparecen le presidente del Gobierno y ocho ministros por la gestión de la crisis migratoria de Ceuta. Congreso de los Diputados. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

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ECONOMÍA

13:00h.- Granada.- TERREMOTOS GRANADA.- El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, mantiene una jornada de trabajo en Granada, donde se reunirá con alcaldes de los municipios afectados por los últimos seísmos y con la asociación de vecinos del Zaidín para conocer el estado de la afectación de los hogares. A las 14:30 horas atenderá a los medios de comunicación. Subdelegación del Gobierno en Granada. Gran Vía, 50. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

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16:30h.- Peñaranda de Bracamonte (Salamanca).- INDUSTRIA CASTILA Y LEÓN.- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, visita el Ayuntamiento de Peñaranda de Bracamonte (Salamanca) y a las 17:15 la empresa de bollería industrial DULCA S.A.

SOCIEDAD

16:00h.- Madrid.- ESPAÑA ONU.- La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, mantiene una reunión, por vía telemática, con la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la libertad de reunión pacífica y de asociación, Gina Romero.

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17:00h.- Ceuta.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, preside la reunión del Comité de Situación, en la sede de la Delegación del Gobierno en Ceuta. Participa la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Comparecencia ante los medios al finalizar la reunión. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

18:30h.- Ceuta.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- El secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, comparece en rueda de prensa tras participar en la reunión de la Junta de Seguridad Local, que analizará la coordinación del operativo de seguridad de cara al inicio de curso. Delegación del Gobierno. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

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CULTURA Y TENDENCIAS

18:00h.- Bilbao.- TOROS BILBAO.- Los diestros Emilio de Justo, Román y Tomás Rufo lidian toros de La Quinta en las Corridas Generales de Bilbao 2026. Plaza de Toros de Vista Alegre. (Texto) (Foto)

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20:00h.- Pamplona.- FLAMENCO ON FIRE.- Actuación de Rafael Riqueni et Tim Ries, con Ana Moura como artista invitada, dentro del Festival Flamenco on Fire. Teatro Gayarre

22:45h.- Pamplona.- FLAMENCO ON FIRE.- Actuación de Pedro Heredia Reyes "El granaino", dentro del Festival Flamenco on Fire. Hotel Tres Reyes

22:45h.- Mérida.- FESTIVAL MÉRIDA.- Representación de la obra 'Las nueve musas'. el último espectáculo del Festival de Teatro de Mérida. Teatro Romano. (Texto) (Foto) (Vídeo).

EFE

slp

Redacción EFE Nacional (34)91 346 71 86

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