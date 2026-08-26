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Siete heridos en el tercer encierro de San Sebastián de los Reyes (Madrid)

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San Sebastián de los Reyes (Madrid), 26 ago (EFE).- El tercer encierro de las fiestas de San Sebastián de los Reyes (Madrid) se ha saldado este miércoles con siete heridos, seis de ellos leves y uno que ha sido traslado al hospital de campaña por un traumatismo en el codo.

El encierro ha durado 1:39 minutos hasta la entrada a la plaza de toros y 2:42 hasta corrales, y ha contado con 1.600 corredores y algo más de 10.000 asistentes.

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El jefe de Protección Civil del municipio, Pedro Martínez, ha detallado a EFE al término del encierro que el hombre lesionado en el codo no reviste gravedad porque no presenta fractura interna, aunque ha sido explorado en el hospital de campaña instalado de la plaza de toros.

Por su parte, el concejal de Festejos, Carlos Bolarín, ha puesto en valor que los toros de esta carrera, de la ganadería Zalduendo, han ido “mirando y buscando” desde el primer tramo de la carrera, lo que ha aumentado el riesgo de la cita.

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Además, a mitad de recorrido la manada se ha ido abriendo y ha dado paso a “grandes carreras” que han permitiendo a los corredores “disfrutar e ir calentando motores” de cara a los encierros del fin de semana, que son más multitudinarios y rápidos.

Este encierro, el segundo matutino, es el tercero de las fiestas porque anoche se celebró uno extraordinario y nocturno, con reses de la ganadería Hermanos García Jiménez, que se saldó con catorce heridos, todos por caídas y contusiones, siendo la más grave una fractura de codo.

El encierro nocturno se conoce como “el del farol”, porque el recorrido se ilumina de forma especial, con lamparitas colocadas en las talanqueras. EFE

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(foto) (vídeo)

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