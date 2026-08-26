Sánchez comparecerá el 3 de septiembre en el Congreso para informar de la crisis de Ceuta

Madrid, 26 ago (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá el próximo 3 de septiembre en un pleno extraordinario del Congreso para informar de la gestión del Gobierno ante la llegada de decenas de miles de migrantes a Ceuta desde Marruecos el pasado 30 de julio, según informan fuentes parlamentarias.
Sánchez ha solicitado este miércoles a primera hora su comparecencia y ha planteado que fuera el día 9, en la primera sesión plenaria prevista en el periodo ordinario de sesiones, pero finalmente se ha decidido que acuda a la cámara una semana antes. EFE
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