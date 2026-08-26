Roig Negueroles: "Estamos muy contentos con la plantilla que tenemos"

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Vila-real (Castellón), 26 ago (EFE).- El consejero delegado del Villarreal, Fernando Roig Negueroles, señaló este miércoles durante la presentación del jugador Nathan Saliba que están muy satisfechos con la plantilla que han configurado y admitió que le gustaría que se quedara tal cual hasta el cierre del mercado de fichajes.

"Hasta el día que se cierra (el mercado de fichajes) nunca se sabe, pero estamos muy contentos con la plantilla que tenemos. Nos gustaría no poder sacar a nadie y contar con la plantilla que tenemos", resaltó.

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Respecto a los objetivos marcador por el club para esta temporada, indicó que "el primero es mantener la categoría, como todos los años. A partir de ahí, ser ambiciosos, para llegar lejos en las copas. Mejorar lo del año pasado".

"No es fácil ganar en la 'Champions'. En la Copa queremos llegar lo más lejos posible, que nunca lo conseguimos. Queremos romper la maldición. Todas las competiciones son importantes y queremos llegar lejos en todas. En liga, nos gustaría llegar lejos como hicimos el año pasado", agregó.

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Sobre el fichaje del joven internacional canadiense Nathan Saliba, agradeció "el esfuerzo que ha hecho por venir aquí". "Está ilusionando por venir aquí y espero que sea muy satisfactoria para ambas partes y esperemos que esté aquí por muchos años", agregó.

"Seguimos muchos jugadores, todos los años y de todas las ligas. Hay informes de la MLS, pero en Europa lo ha hecho bien. Ha encajado en calidad y características. Es un jugador que ha demostrado que puede jugar en nuestro equipo perfectamente. Y su juventud, nos ayuda a pensar que es un buen jugador para ahora y para el futuro", concluyó. EFE

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