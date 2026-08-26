Rodríguez reivindica "lo público" y la regulación para afrontar la crisis de la vivienda

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Valladolid, 26 ago (EFE).- La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez (PSOE), ha reivindicado este miércoles "lo público" y la regulación como herramientas para hacer frente a la crisis de vivienda en España.

A preguntas de los periodistas durante una visita a una promoción de viviendas destinadas al alquiler asequible en Valladolid, Rodríguez ha subrayado que la vivienda es una "emergencia social que afecta a toda España" y ha incidido en la importancia del Real Decreto de Vivienda del Gobierno.

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"Es un buen instrumento para facilitar la construcción de vivienda pública y para acabar con la especulación y facilitar el alquiler asequible para las personas y los jóvenes", ha afirmado.

También ha reconocido que le gustaría que esta norma no sólo se aprobara en por parte del Consejo de Ministros, sino que se convalidara en el Congreso de los Diputados.

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La ministra ha destacado la importancia de la construcción de nueva vivienda, pero ha matizado que no vale cualquier construcción, sino que debe ser pública, asequible, accesible para la mayoría de los ciudadanos, con estándares de calidad y también de urbanismo.

También ha criticado la proliferación de pisos turísticos y "de temporada", con 900.000 viviendas en toda España que se destinan a otros usos "que no son la vida" y ha cifrado en 110.000 los alojamientos ilegales constatados su Ministerio, mientras que un informe del Banco de España cifraba en 700.000 las viviendas nuevas que necesita el país.

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De hecho, ha valorado el real decreto con medidas sobre la vivienda como una herramienta para acabar con el "fraude" de este tipo de pisos, que permitirían recuperar pisos para la gente, especialmente, para los jóvenes y las familias. EFE

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