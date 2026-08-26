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Reconstruyen digitalmente el tornavoz de Gaudí de la catedral de Mallorca

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Palma, 26 ago (EFE).- Un equipo multidisciplinar de la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona ha reconstruido digitalmente, a partir de fotografías históricas y modelos digitales avanzados, el tornavoz que Antoni Gaudí diseñó para coronar el púlpito mayor de la catedral de Mallorca y que fue derribado en noviembre de 1970.

El elemento, concebido para amplificar y dirigir la voz del orador, había sido declarado Monumento Histórico y fue reivindicado por el arquitecto Le Corbusier, quien lo dibujó en 1932 en su cuaderno de viaje durante una visita a Mallorca.

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En 1968 el cabildo de la catedral recibió un escrito de la Comisión Provincial de Monumentos Histórico-Artísticos de Baleares aconsejando la supresión del tornavoz por no cumplir ya la finalidad acústica para la que fue creado, al haberse instalado un equipo de megafonía, razón por la que fue desmontado.

En un comunicado difundido este miércoles, los investigadores de la universidad pública tarraconense han explicado que la reconstrucción ha planteado la dificultad de que no se conservan planos ni documentación geométrica precisa del tornavoz, por lo que han tenido que trabajar a partir de varias fotografías históricas.

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El tornavoz formaba parte del encargo que el obispo Pere Joan Campins hizo a Gaudí en 1901 para restaurar y reformar diferentes elementos litúrgicos del templo.

La estructura desaparecida estaba realizada con madera y tejido, se adaptaba a la geometría octogonal del púlpito y estaba coronada por tres superficies de forma parabólica.

"El tornavoz había sido concebido para amplificar y dirigir la voz del orador, aprovechando las propiedades acústicas de las superficies cuádricas", ha explicado Albert Samper, de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la URV y responsable de la investigación.

El proyecto ha tenido un carácter transversal y ha contado con investigadores pertenecientes a tres departamentos diferentes de la universidad.

Ante la ausencia de planos originales y documentación geométrica precisa, los especialistas han combinado geometría analítica y descriptiva con herramientas digitales avanzadas para intentar reproducir con precisión la estructura desaparecida.

Para obtener el modelo de la catedral se realizaron 1.250 escaneados que permitieron generar una nube de unos 21 millones de puntos, mientras que el púlpito fue modelado en tres dimensiones con una exactitud del 95 %, ha precisado David Moreno, investigador del Departamento de Ingeniería Mecánica de la URV.

Una vez obtenida la reproducción digital del entorno en el que se encontraba el tornavoz, los investigadores trabajaron con diez fotografías históricas del elemento desaparecido.

A partir de esas imágenes, el equipo analizó la geometría del tornavoz y reconstruyó digitalmente las curvas visibles de cada una de las tres superficies que componían la estructura. EFE

(Foto)

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