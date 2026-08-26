Ramis anuncia rotaciones ante el Celta de Vigo: “La exigencia será alta”

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Pamplona, 26 ago (EFE).- El entrenador de Osasuna, Luis Miguel Ramis, anunció este miércoles rotaciones para el encuentro ante el Celta de Vigo, en el que, advirtió, "la exigencia será alta".

De esta forma se pronunció en la rueda de prensa previa al encuentro aplazado de la primera jornada de LaLiga EA Sports que se disputará finalmente este jueves, en la que criticó el escaso margen de descanso tras haber jugado el lunes.

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El preparador rojillo lamentó que "no puede haber tanta diferencia en el descanso" y consideró que con un mejor ajuste del calendario se habría solucionado el perjuicio. Por ello, detalló que el equipo hizo una sesión meramente analítica para combatir el cansancio de los futbolistas.

Ante este apretado calendario de tres partidos en una semana, el técnico afirmó con contundencia que "cambios van a haber, desde luego, porque la exigencia será alta", priorizando tanto el rendimiento competitivo como la necesidad de aportar piernas frescas al once.

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El técnico subrayó la plena confianza en todos sus futbolistas de cara a esta fase del campeonato. Además, explicó que el desgaste físico condiciona la elección de los jugadores, ya que "a estas alturas de la temporada es imposible, muy difícil que un jugador rinda al máximo nivel 270 minutos" sin riesgo de lesión.

En el apartado de bajas, el entrenador confirmó la disponibilidad de Raúl, quien ha superado unas molestias leves, y de Aimar Oroz, tras haber finalizado el último choque con hielo en la rodilla por calambres. Ramis destacó los registros de alta intensidad física del canterano, aunque recordó que continúan fuera Rosier y Rockson, este último pendiente de trámites de visado en Estocolmo.

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Respecto a las condiciones del terreno de juego, el preparador rojillo confía en encontrar un buen césped en Vigo tras el aplazamiento previo en dicho escenario. Al mismo tiempo, volvió a recordar de forma constructiva que el césped de El Sadar todavía debe seguir mejorando en las próximas semanas.

Con vistas al enfrentamiento contra el Celta de Vigo, el preparador de Osasuna calificó al conjunto gallego como un bloque dominador y presionante con las ideas claras. El técnico insistió en que su plantilla debe soltarse y competir con la misma personalidad lejos de casa para sumar la primera victoria a domicilio.

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Ramis remarcó la fórmula para que su equipo gane confianza en cualquier escenario e insistió en que "el atrevimiento y la soltura se consiguen teniendo las cosas claras" durante el desarrollo del choque.

Por último, puso en valor la relevancia de las sustituciones, argumentando que los suplentes resultan determinantes para cambiar el ritmo y desatascar los partidos igualados. EFE

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