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Nueva oferta internacional para salvar a la vaquilla escapada en Minglanilla (Cuenca)

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Cuenca, 26 ago (EFE).- Una segunda organización internacional se ha ofrecido a salvar a la vaquilla escapada durante la celebración del encierro taurino en la localidad conquense de Minglanilla el pasado 15 de agosto.

En esta ocasión ha sido una organización de protección animal de Londres, cuya comunicación ha llegado este miércoles al Ayuntamiento del municipio, según ha confirmado en declaraciones a EFE la teniente alcalde de Minglanilla, Esperanza Sáez.

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El Ayuntamiento ya ha recibido dos ofertas para ofrecer un hogar a la res con el fin hacerse cargo del animal, que todavía no ha sido localizado, y "garantizar" su bienestar para evitar el fin que establece la ley autonómica sobre festejos taurinos, que es su sacrificio.

Sáez ha confirmado la recepción de ambas propuestas, que han sido remitidas a la Subdelegación del Gobierno en Cuenca, pues ha destacado que el Ayuntamiento no puede "cambiar la ley".

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El primer santuario que presentó una oferta a la alcaldía de manera oficial fue Namigni Animal Sanctuary, que opera en Colombia, una reserva dedicada a reses bravas, para hacerse cargo del animal asumiendo todos los costes.

Por su parte, la dirigente municipal ha aclarado que hay que "contrastar" las solicitudes que están llegando al Ayuntamiento como alternativa al sacrificio, aunque ha insistido en que la última palabra está en manos de Subdelegación de Gobierno, de la Delegación de Agricultura de la Junta de Castilla-La Mancha y del responsable de festejos taurinos de la Delegación de Hacienda.

Asimismo, Sáez ha asegurado que la vaquilla sigue sin ser localizada ni capturada tras haber sido encontrada la pasada semana en una finca privada sin cercar de Minglanilla.

"Todos los días hablo con los dueños de la finca y me dicen que no la han vuelto a ver por allí", ha concluido. EFE

acc/daa/jlp

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