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Manu Rodríguez: "Llevo mi llegada al primer equipo del Sporting con naturalidad"

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Gijón, 26 ago (EFE).- El centrocampista del Sporting Manu Rodríguez aseguró este miércoles que afronta su progresiva consolidación en el primer equipo rojiblanco "con la mayor naturalidad y tranquilidad posible", tras dar el salto la pasada temporada desde el filial.

El futbolista, que dio sus últimos pasos en la cantera gijonesa tras formarse varios años en la del Celta de Vigo, compareció en Mareo en la previa del choque de este viernes ante el Tenerife (Heliodoro Rodríguez López, 21:00 horas).

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Sobre el salto competitivo que ha dado en los últimos meses, el vigués admitió que jugar por primera vez en un ambiente como el de El Molinón "impacta" y que pasar de hacerlo "delante de 200 personas a jugar ante 25.000" supone algo "muy diferente", si bien matizó que, una vez dentro del campo, logra concentrarse en el juego y deja atrás "la presión propia de esos primeros encuentros".

El centrocampista quiso además agradecer a Borja Jiménez, su entrenador la pasada campaña, la "confianza depositada" en él desde su llegada al primer equipo, al recordar que fue quien prácticamente le dio la alternativa, y extendió ese reconocimiento "al resto del cuerpo técnico y a los compañeros" de vestuario por su acogida.

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Pese a su progresión, el futbolista de 20 años reconoció tener "margen de mejora en todos los aspectos" dada su juventud, y admitió sentirse "más cómodo en las facetas con balón que en el plano físico", un apartado en el que trabaja para progresar.

En ese proceso de adaptación, destacó la cercanía de Álex Corredera, compañero de posición con el que mantiene una relación "más cercana" y al que recurre para pedir consejo y hablar de táctica, del que aprende "día a día".

Sobre los cambios introducidos por el técnico argentino Nicolás Larcamón, Manu apuntó que el nuevo esquema con línea de tres defensas representa una "diferencia notable" respecto a etapas anteriores, aunque reconoció que la adaptación le ha resultado sencilla gracias a su paso previo por el Celta, donde ya jugó con "un sistema similar", y valoró la "energía" que el técnico transmite a diario al equipo.

"La primera victoria significa mucho, tanto para nosotros como para la afición", subrayó el vigués en referencia al triunfo del pasado domingo ante el Burgos, con el que el conjunto rojiblanco dejó atrás las "malas sensaciones" del arranque liguero.

El jugador remarcó, por último, que el equipo afronta ahora la visita a Tenerife con "el objetivo de sumar los tres puntos sin ningún tipo de miedo", en un encuentro que el Sporting encara tras haber sumado su primer triunfo del curso en El Molinón.

Un partido que el equipo continúa preparando en Mareo con una sesión de entrenamiento en la que no estuvieron los lesionados Hugo Guillamón y Andrés Ferrari como únicas bajas potenciales para el viaje en el conjunto rojiblanco. EFE

dsl/pgc/mr

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