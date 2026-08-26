Las hipotecas vuelven a crecer en junio y alcanzan su cifra más alta en ese mes en 16 años

Guardar

(Actualiza con reacciones del sector)

Madrid, 26 ago (EFE).- El número de hipotecas constituidas sobre viviendas aumentó un 10,8 % en junio, hasta las 45.907, con lo que retorna a las subidas tras la leve inflexión de mayo y alcanza la cifra más alta en un mes de junio desde 2010, siendo su crecimiento en el primer semestre de 2026 del 7 %.

PUBLICIDAD

Además, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el importe medio de las hipotecas sobre viviendas en junio se situó en 178.365 euros, su cifra más alta desde que hay registros y que bate el récord alcanzado en mayo.

En el mes de junio, el importe medio de las hipotecas sobre viviendas ha sido un 6 % superior al del mismo mes de 2025 y ha crecido un 9,8 % en el acumulado de los seis primeros meses de 2026.

PUBLICIDAD

Para las hipotecas constituidas sobre viviendas, el tipo de interés medio fue del 2,96 % en junio, por debajo del 2,98 % de mayo (que superó el 2,97 % alcanzado en noviembre de 2025) y el plazo medio de amortización se situó en 25 años.

El 38,3 % de las hipotecas sobre viviendas se firmaron en junio a un tipo de interés variable y el 61,7 % se cerraron a tipo fijo, con lo que estas últimas suman ya diez meses por encima del 60 %.

PUBLICIDAD

El tipo de interés medio al inicio fue del 3,07 % para las hipotecas sobre viviendas a tipo variable y del 2,89 % para las de tipo fijo.

El número total de hipotecas sobre viviendas que experimentó cambios en sus condiciones inscritas en los registros de la propiedad disminuyó un 19,1 % en junio en tasa anual.

PUBLICIDAD

Las novaciones o modificaciones con la misma entidad financiera se redujeron un 25,3 %; las subrogaciones al acreedor, que es cuando cambia la entidad, un 15,4 %; y al deudor, cuando cambia el titular, un 8,4 %.

Según el INE, el 83,1 % de las 10.261 hipotecas con cambios en sus condiciones se debieron a modificaciones en los tipos de interés.

Tras la caída interanual en el número de hipotecas constituidas en mayo, la primera tras 22 meses al alza, el mercado hipotecario ha recuperado en junio el pulso, según el director de Estudios del portal inmobiliario pisos.com, Ferran Font, que considera que el dato confirma que la demanda de financiación para la compra de vivienda sigue fuerte.

PUBLICIDAD

Font considera que el crecimiento del importe medio de las hipotecas se debe al encarecimiento de la vivienda y a la necesidad de recurrir a una mayor financiación para comprar una vivienda.

Ferran Font descarta que los tipos de interés de las hipotecas puedan volver a los niveles extraordinariamente bajos de años anteriores, aunque su estabilización está contribuyendo a mantener la actividad hipotecaria.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el director general de Idealista/Hipotecas, Juan Villén, explica que el crecimiento de las hipotecas frente a la ralentización de las compraventas de viviendas se debe a que han aumentado las personas que necesitan una hipoteca para acceder a la vivienda.

El consejero delegado de RN Tu Solución Hipotecaria, Ricardo Gulias, considera que el crecimiento de las hipotecas en junio refleja que hay una demanda real de vivienda que sigue activa y que responde cuando encuentra oportunidades de financiación .

PUBLICIDAD

Gulias prevé para los próximos meses un escenario de estabilidad y que el empleo sólido, la demanda de vivienda embalsada y la competencia entre entidades financieras sostenga la actividad hipotecaria en el segundo semestre.

La directora de Estudios del portal inmobiliario Fotocasa, María Matos, explica que los datos de junio no recogen el cambio de las condiciones monetarias y financieras de los últimos meses, y cree que el efecto del nuevo escenario de tipos comenzará a apreciarse en los próximos meses.

PUBLICIDAD

Así, prevé que el mercado hipotecario se desacelere a medida que las nuevas condiciones financieras se trasladen completamente a las operaciones.

Desglosados los datos por comunidades autónomas, aquellas con mayores aumentos en la tasa de variación anual en el número de hipotecas sobre viviendas en junio fueron Canarias (31,4 %), Castilla–La Mancha (23,2 %) y Comunidad Valenciana (16,1 %).

Por el contrario, las que presentaron mayores descensos fueron Baleares, donde se redujeron un 10,4 %, Cantabria (9,1 %) y Galicia (7,3 %). EFE

(Foto) (Infografía)