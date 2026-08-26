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Las españolas Paula Martín y Andrea Revuelta, número 1 y 2 del 'ranking' mundial amateur

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Redacción deportes, 26 ago (EFE).- Las españolas Paula Martín y Andrea Revuelta ocupan desde este miércoles los dos primeros puestos del World Amateur Golf Ranking (WAGR), con Martín como nueva número uno mundial y Revuelta en segunda posición.

Esto es un hito inédito para el golf madrileño, ya que es la primera vez que dos jugadoras de esta región ocupan simultáneamente los dos primeros puestos del mundo amateur, según informó la Real Federación de Golf de Madrid (RFGM).

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Paula se convierte, además, en la segunda española en la historia en alcanzar la cima, tras la andaluza Julia López. La golfista madrileña, que se formó junto a Revuelta en el Centro de Tecnificación de la Real Federación de Golf de Madrid (CETEMA) y actualmente comparte equipo con ella en la Universidad de Stanford, calificó el logro como “un sueño hecho realidad” y “uno de los momentos más especiales” de su carrera.

“Ahora me centro en mi carrera en la élite del golf amateur, con muchas ganas de seguir aprovechando lo que Stanford me ha dado y me sigue dando, con ambición de mantener ese número uno”, explicó Martín, que también aspira a seguir midiéndose con jugadoras profesionales.

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El cambio en la clasificación se da tras el salto al profesionalismo de la estadounidense Kiara Romero, que ocupaba el número uno mundial y dejó de figurar en la clasificación amateur. Romero, de 20 años, cerró su etapa como amateur tras conquistar por segundo año consecutivo la Medalla Mark H. McCormack, que distingue a la mejor jugadora del mundo amateur.

Martín estrenará su número 1 mundial en el FM Championship del LPGA Tour, que comienza este jueves, tras recibir una invitación para competir junto a las mejores profesionales del mundo. EFE

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