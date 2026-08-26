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La RFEF lanza ATR, un nuevo sistema de actas en tiempo real

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Madrid, 26 ago (EFE).- La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) anunció este miércoles el lanzamiento de ATR, un nuevo sistema de actas en tiempo real que se estrenará en Primera Federación y que permitirá registrar durante el desarrollo de los partidos los principales acontecimientos del juego y trasladar esa información de forma ágil al ecosistema federativo.

La herramienta, desarrollada por Novanet, supone un nuevo paso en la digitalización de la información arbitral y se estrenará en Primera RFEF, desde donde tendrá una implementación progresiva hacia el resto de categorías hasta llegar a Primera y Segunda División, informó la RFEF.

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"La herramienta se incorporará de manera progresiva a otras competiciones. La Segunda Federación tiene prevista su primera jornada para el fin de semana del 5 y 6 de septiembre de 2026 y la Primera Federación femenina comenzará el 13 de septiembre. Está previsto que ATR llegue a Primera División y Segunda División después de las primeras tres o cuatro jornadas de Primera Federación", explica la Federación.

La iniciativa permitirá registrar desde el terreno de juego goles, tarjetas, cambios e incidencias relevantes, facilitando su integración con el acta electrónica y con los canales digitales de información de la Federación y haciendo que los datos que se generan durante un partido puedan estar disponibles de forma más rápida para clubes, medios de comunicación, aficionados y Federaciones territoriales.

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Para la puesta en marcha del sistema en fútbol se han distribuido 209 relojes inteligentes entre las diferentes competiciones: 61 para Primera Federación, 124 para Segunda Federación y 24 para Primera Federación femenina.

La implantación de ATR cuenta con un plan específico de formación para los árbitros a fin de permitirles familiarizase con el funcionamiento del dispositivo, la navegación por la aplicación y el registro de los diferentes eventos del partido. EFE

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