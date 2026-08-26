La Euroliga renueva su acuerdo con Sportradar hasta 2031

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Madrid, 26 ago (EFE).- La Euroliga de baloncesto ha extendido su acuerdo sobre derechos de datos y apuestas audiovisuales con Sportradar Group, empresa líder en tecnología deportiva que crea experiencias inmersivas para aficionados al deporte y apostantes, según anunció este miércoles la competición.

La renovación entrará en vigor a partir de la próxima temporada 2026-2027 y amplía la distribución mundial en exclusiva por parte de Sportradar de los datos oficiales y los derechos audiovisuales para apuestas de la Euroliga de Baloncesto hasta 2031, informó la Euroliga en un comunicado.

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El acuerdo abarca más de 650 partidos al año entre las competiciones de la Euroliga y la BKT EuroCup.

"La ampliación de la colaboración con Euroleague Basketball refuerza aún más la cartera líder mundial de baloncesto de Sportradar y subraya el compromiso de la empresa de apoyar el crecimiento continuo de este deporte a través de la innovación y el fomento de la participación de los aficionados", reza el mensaje.

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Entre otros socios de baloncesto Sportradar se encuentran la NBA, la WNBA, la NBL de Australia, la NBB de Brasil, la CBA de China, la LNB de Francia, la GBL de Grecia, la LBA de Italia y la ACB de España.

"La ampliación de la colaboración favorece una mayor integración de los datos oficiales en productos innovadores de apuestas y de participación de los aficionados, como las microapuestas ampliadas y las estadísticas de los jugadores", explicaron desde la Euroliga.

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Por su parte, el español Chus Bueno, director ejecutivo de la Euroliga, se mostró complacido tras la ampliación del vínculo con Sportradar, al que considera "un socio de confianza" que comparte el "compromiso con la innovación y con ofrecer experiencias de primera calidad" a los aficionados al baloncesto de todo el mundo.

"Este acuerdo renovado a largo plazo refleja la solidez de la Euroliga y la Eurocopa como plataformas de primer nivel para que las principales organizaciones mundiales hagan crecer su negocio", concluyó Bueno. EFE

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