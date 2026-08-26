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Juanma Herzog confía en ganar también al Girona: "Podemos hacer un gran partido allí"

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Las Palmas de Gran Canaria, 26 ago (EFE).- El futbolista de la UD Las Palmas Juanma Herzog confía en que el equipo amarillo gane el próximo sábado al Girona en el estadio Montilivi, y haga un pleno de puntos en el inicio de LaLiga Hypermotion 2026-2027 ante uno de los favoritos al ascenso, aunque no ha empezado bien la competición.

El central tinerfeño dijo este miércoles en conferencia de prensa que, si dan "un paso adelante", pueden sorprender al conjunto catalán, "al que todos daban como favorito para el ascenso, pero la Segunda División es muy difícil y se ve que le está costando; nosotros hemos empezado muy bien y queremos seguir con la misma racha".

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Herzog, de 22 años, ha comenzado el curso como titular, formando pareja con Álex Suárez, tras la tardía llegada de Giovanni Bonfanti y Nicholas Opoku, llamados a ser titulares en el eje de la zaga, aunque el italiano está actuando como lateral izquierdo por las ausencias en esa demarcación.

"La competencia siempre es muy buena porque, si no, te acomodas y el nivel baja; con Álex Suárez llevo ya cuatro años y me entiendo a la perfección con él", proclama el jugador tinerfeño, consciente de sus posibilidades de pelear por el puesto e, incluso, de volver a ser llamado por la selección española sub-21, uno de sus "objetivos" en el presente curso, como reconoció.

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Herzog cumple su tercera temporada con la Unión Deportiva y el pasado sábado, en la victoria en Ceuta por 0-2, cumplió 51 partidos oficiales con el equipo amarillo desde su estreno con los profesionales en octubre de 2023, en un partido de Copa del Rey frente al Manacor. EFE

rg/cms/cmm

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