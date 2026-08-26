IU pide aclarar si el CNI tenía información sobre Ceuta y "alguien" decidió no pasarla

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Madrid, 26 ago (EFE).- El diputado de IU en el grupo de Sumar, Enrique Santiago ha considerado este miércoles que es necesario aclarar si el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) tuvo información sobre la entrada masiva de migrantes a Ceuta y "alguien decidió no pasarla al resto de ministerios".

En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso, Santiago (IU) ha recordado que su grupo ha solicitado la comparecencia de la directora del CNI porque tienen la "impresión de que no se ha informado a otros ministerios".

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Ellos creen al Ministerio del Interior y a la Delegación del Gobierno en Ceuta cuando dicen que no recibieron informes al respecto, pero no dudan de que el CNI tuviera información.

"Lo que queremos aclarar es si esto se debe a aquello de 'el que pueda hacer que haga'; si a pesar de tener la información, por lo que fuera, alguien decidió no pasarla al resto de ministerios, en cuyo caso sería muy grave", ha señalado en alusión a la frase que pronunció el expresidente José María Aznar en 2023 parar llamar a los ciudadanos a actuar contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

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La ministra de Defensa, Margarita Robles, afirmó ayer martes en el Congreso que el CNI informó a las fuerzas de seguridad sobre la situación en Ceuta, pero el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró después que ningún informe del CNI alertó de una entrada masiva de inmigrantes como la que se produjo a finales de julio.

En rueda de prensa, la líder de Podemos, Ione Belarra, ha comentado que sus discrepancias con Robles han sido "públicas y notorias", pero ha señalado que la ministra "tiende a decir la verdad, aunque sea incómodo". EFE

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