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Hustak: "Quiero demostrar que en Bilbao hay sitio para mí"

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Bilbao, 26 ago (EFE).- El pívot checo Ondrej Hustak aseguró en su presentación como nuevo jugador del Surne Bilbao que llega a la capital vizcaína "con muchas ganas" de demostrar que "hay un sitio" para él en la plantilla que dirige Jaume Ponsarnau.

"En mi posición hay otros dos jugadores muy grandes -Tryggvi Hlinason y Bastien Vautier- y voy a tener difícil luchar contra ellos, pero siempre voy a dar el cien por cien. Creo que este año tenemos un equipazo", explicó el interior en la rueda de prensa que compartió con el director deportivo del club vasco, Rafa Pueyo.

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Hustak, 22 años y 2,12 de altura, llega a Bilbao procedente del King Szczecin polaco, ha firmado un contrato hasta 2028 y ocupa plaza de jugador de formación en la Liga Endesa.

Formado en las canteras de Saski Baskonia (2019-2020) y Basket Brno (2020-2021) después de pasar por el Zentro Madrid y Zamora, de LEB Plata, en la temporada 2024-2025 jugó seis partidos de Liga Endesa y uno de Liga de Campeones con el Baxi Manresa.

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"No esperaba volver ahora a la ACB, pero cuando mi agente me dijo la posibilidad de venir a Bilbao no lo dudé. Voy a usar todos los minutos para enseñar lo que tengo dentro e intentar ganarme más minutos", añadió Hustak, quien desveló que su compatriota y exjugador del Bilbao Basket Ondrej Balvin le animó a seguir sus pasos en Miribilla.

"Me dijo que Bilbao era uno de los mejores sitios donde podía estar, que la gente de aquí es muy familiar. Y que él disfrutó muchísimo aquí y fueron unos de los mejores años de su carrera profesional", reveló.

Por su parte, Pueyo aseguró que el checo "se adapta perfectamente a la filosofía defensiva del equipo" al tratarse de "un jugador grande, con capacidad de intimidación" que cree que va a "ayudar mucho en el rebote, sobre todo en el ofensivo".

"En los primeros entrenamientos ya nos ha dejado ver que tiene ambición y muchas ganas de demostrar que es un buen jugador. Es muy móvil para su estatura, corre bien la pista y en defensa está siempre activo. Tiene también un registro ofensivo en el lanzamiento de tres puntos y queremos explotarlo", concluyó. EFE

ibn/cc/cmm

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