Gustavo Dudamel visitará España como nuevo director de la New York Philharmonic en octubre

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Madrid, 26 ago (EFE).- Gustavo Dudamel visitará España en octubre junto a la New York Philharmonic pocas semanas después de estrenarse como flamante nuevo director musical y artístico, en el que supondrá además el regreso de este conjunto orquestal al país tras casi 15 años de ausencia.

En concreto, ofrecerá un concierto el 12 de octubre en L'Auditori de Barcelona y otros dos en el Auditorio Nacional de Música, en Madrid, el 13 y 14 de ese mismo mes, dentro de una gira europea más amplia que incluirá diez citas y que arrancará unos días antes, el 9, en la Philharmonie de París, y que concluirá el 22 en el Musikverein de Viena.

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Fue el pasado domingo, día 23, cuando Dudamel dijo adiós a su histórico ciclo de 17 años al frente de la Filarmónica de Los Ángeles con un concierto benéfico en esa ciudad californiana destinado a la recaudación de fondos para Venezuela tras sus recientes terremotos.

Consolidado como uno de los responsables de transformar la música clásica en EE. UU. al diversificar audiencias e impulsar la integración de la comunidad latina, este afamado director de orquesta venezolano asumirá en septiembre oficialmente las riendas de la New York Philharmonic, la más antigua de ese país y una de las más prestigiosas del mundo.

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Lo hará con dos series de conciertos, cada uno con un estreno mundial: 'Imágenes mestizas' de Tania León se presentará junto a la Quinta Sinfonía de Mahler, mientras que 'Invisible House' de Zosha Di Castri formará parte de un programa que incluirá también 'On the Transmigration of Souls' de John Adams y la Quinta Sinfonía de Prokofiev.

Esos programas serán los que se interpreten alternativamente también durante su gira por Europa, continente que la New York Philarmonic no pisaba desde hacía nueve años, casi 15 en el caso de Francia y España.

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En el caso de Barcelona, será el segundo programa el que se presente, el mismo que sonará en la primera cita en Madrid, la del 13 de octubre, mientras que los asistentes a la segunda, la del 14 de octubre, podrán disfrutar del programa 1. EFE