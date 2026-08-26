Giráldez: "Osasuna es muy poderoso en muchas facetas del juego"

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Vigo, 26 ago (EFE).- Claudio Giráldez, entrenador del Celta, avisó este miércoles de la “complejidad” que siempre supone enfrentarse al Osasuna, un equipo “muy poderoso en muchas facetas del juego y que son muy difíciles de contrarrestar”.

“El año pasado nos ganó aquí en los minutos finales”, recordó Giráldez, quien espera que el ruido que ha generado la posible venta de Javi Rueda al Nottingham Forest no afecte a sus futbolistas: “Espero que todo el mundo esté enfocado en el partido de mañana porque necesitaremos estar muy bien para sumar la victoria”.

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Giráldez está contento con el rendimiento que ofrecieron el pasado sábado en Valencia (0-0) porque, a su juicio, estuvieron “bastante estables” durante todo el encuentro, pese a que no tuvieron “la verticalidad” necesaria para generar “las ocasiones que nos gustaría para el dominio que tuvimos en muchos momentos”.

En este sentido, elogió el rendimiento del joven Yoel Lago en Mestalla, donde el canterano fue una de las grandes novedades al formar en el centro de la defensa junto a Javi Rodríguez y Marcos Alonso.

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“El otro día estuvo muy bien, en un partido muy difícil para un central porque quisimos defender alto con jugadores muy rápidos. Para mí, Yoel ya es una realidad, ha dado un paso adelante”, indicó.

El técnico celeste espera que las lluvias de estos días ayuden a que el césped de Balaídos esté en un buen estado, después de que los jugadores del Fortuna y el Andorra “no resbalaran” y el césped se mantuviera “bien” en el partido del pasado lunes.

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“Puede estar un poquito mejor, irá evolucionando para ser más rápido y tener más continuidad. Ojalá mañana responda bien con lo que ha llovido estos días y con lo que va a llover de aquí al partido y que podamos tener un césped como merece un partido de Primera División”, destacó.

Giráldez justificó la ausencia del recién fichado Driouech en la convocatoria porque el exfutbolista del PSV Eindhoven porque “no ha sido capaz de completar la sesión de hoy”, pero dejó entrever que podría llegar al duelo del domingo contra el Athletic.

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“Estamos contentos por su llegada. Ha dejado muy buenas sensaciones en lo que le hemos visto hoy, en lo personal y en lo futbolístico. Nos da variabilidad en ambos lados. También es capaz de jugar por dentro y correr. Incluso puede defender hacia atrás en el carril. Es un jugador vertical, de uno para uno, y no lo vincularía solo a la banda izquierda”, explicó.

Finalmente, al ser cuestionado por un posible regreso de Denis Suárez (Deportivo Alavés), el entrenador del Celta dijo que el atacante gallego ahora mismo “no es una opción”, aunque es un futbolista que encajaría a la perfección en su estilo.

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“Tiene muchas características para poder jugar con nosotros. Es una opción que nos podría llegar a interesar”, añadió. EFE

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