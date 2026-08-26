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El PP denuncia una "guerra civil" en el Gobierno por los informes sobre Ceuta y acusa a Sánchez de crear "un caos mayor"

26/08/2026 La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz (c), a su llegada a la Junta de Portavoces en el Congreso de los Diputados, en la sala Mariana Pineda, a 26 de agosto de 2026, en Madrid (España). POLITICA Jesús Hellín - Europa Press
26/08/2026 La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz (c), a su llegada a la Junta de Portavoces en el Congreso de los Diputados, en la sala Mariana Pineda, a 26 de agosto de 2026, en Madrid (España). POLITICA Jesús Hellín - Europa Press
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La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha denunciado este miércoles que existe una "guerra civil" en el seno del Gobierno por las discrepancias entre la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre los supuestos avisos previos de los servicios de Inteligencia ante la crisis de Ceuta, y ha acusado al presidente Pedro Sánchez de haber vuelto de vacaciones para "generar un caos mayor" en la situación de la ciudad.

En declaraciones antes de la reunión de la Diputación Permanente del Congreso, Muñoz ha censurado que el Ejecutivo haya creado un mando único para coordinar a todas las administraciones y que ese mismo día sus miembros se hayan visto "envueltos en una pelea interna".

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Además, ha asegurado que los españoles están "atónitos" con lo que está ocurriendo y ha descrito una situación "cada vez más tensa" en Ceuta, "donde hay personas que no salen a la calle, familias que no quieren llevar a sus hijos al colegio, negocios que están cerrando y falta de inversiones".

Y AHORA, A ANDORRA

Muñoz ha insistido en que Sánchez ha regresado de vacaciones "25 días después", ha trabajado un día y ha generado "un caos mayor" y "una batalla entre ministros en el Gobierno de España". Asimismo, ha reprochado que, tras ello, se plantee ahora desplazarse a Andorra ara más vacaciones.

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La portavoz del PP ha recordado que el PP pidió el 31 de julio la comparecencia extraordinaria de Sánchez, el 5 de agosto la activación de la Comisión de Secretos Oficiales para que comparecieran Robles y la directora del CNI y, al día siguiente, la presencia de cuatro ministros relacionados con la entrada ilegal de decenas de miles de inmigrantes en Ceuta el 30 y 31 de julio.

Asimismo, Muñoz ha reprochado a la presidenta del Congreso que no convocara la Diputación Permanente hasta la última semana de agosto. A su juicio, el Gobierno no ha querido comparecer durante el verano hasta que sus socios "han elevado la presión".

Finalmente, preguntada por las modificaciones anunciadas por el Gobierno de las leyes de asilo y extranjería, la dirigente 'popular' ha asegurado que el Ejecutivo no se ha puesto en contacto con el PP. "Nunca nos llaman para nada", ha lamentado, antes de asegurar que su partido esperará a conocer en qué consisten los cambios anunciados.

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