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El italiano Celestino Vietti será piloto del CFMoto Aspar de Moto2 en 2027

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Redacción deportes, 26 ago (EFE).- El italiano Celestino Vietti será piloto de la escudería CFMoto de Jorge Martínez 'Aspar' en Moto2 la próxima temporada, en la que espera luchar por el título mundial, según confirma el equipo valenciano.

El piloto italiano aspira a pelear por el título al subirse de nuevo a una Kalex, lo que no hacía desde 2024, cuando consiguió tres triunfos y un total de 165 puntos, mientras que en 2026 suma 112 puntos, ha subido en tres ocasiones al podio y es séptimo de la general, a pocos puntos de los actuales titulares del equipo, el hispano colombiano David Alonso y el español Dani Holgado, que la próxima temporada subirán a MotoGP de la mano de Honda y Ducati, respectivamente.

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Así, en 2027, el equipo valenciano combinará la experiencia de Celestino Vietti en la categoría, con un centenar de grandes premios en la categoría, ocho victorias y 17 podios, con la ambición del actual líder de Moto3, el español Máximo Quiles.

Para Vietti es "una gran oportunidad" llegar a un equipo que es muy competitivo y lo ha demostrado a lo largo de estos años, y aunque cambia de "equipo y de moto", para él será "un reto bonito y estimulante, y daré el máximo por pelear por el campeonato, que es el objetivo".

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El propietario de la escudería, Jorge Martínez 'Aspar' afirma: "con la llegada de Celestino Vietti completamos un equipo muy fuerte para la temporada 2027 en Moto2".

"Con Alonso y Holgado estamos peleando constantemente por las posiciones delanteras y eso es algo que buscábamos poder repetir la próxima temporada, y por eso pensamos en él", recuerda el cuatro veces campeón del mundo de motociclismo. EFE

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