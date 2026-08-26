El incendio de La Mierla (Guadalajara) sigue sin extinguir pero con evolución favorable

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Guadalajara, 26 ago (EFE).- La evolución de incendio de La Mierla, que ha afectado a cerca de 32.000 hectáreas en la Sierra Norte de Guadalajara, sigue siendo favorable, ya que lleva más de tres semanas controlado y "apenas se registran puntos calientes", aunque todavía no se da por extinguido seis semanas después de su inicio.

Así lo han señalado a EFE fuentes del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) que han añadido que debido al tipo de vegetación afectada es posible que se produzcan "algunos puntos calientes o pequeñas reactivaciones" dentro del perímetro.

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Por este motivo, las labores que se están llevando a cabo en estos momentos se centran en la vigilancia activa de toda la zona.

Los medios movilizados permanecen desplegados sobre el terreno y supervisan de forma constante la posible aparición de pequeños humos o focos residuales, con el objetivo de detectarlos y contenerlos con la mayor rapidez posible.

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Asimismo, los recursos disponibles en el entorno permanecen prevenidos y preparados para intervenir de manera inmediata en caso de que sea necesario, añaden.

"En cualquier caso, y pese a estas posibles incidencias puntuales asociadas al comportamiento habitual de este tipo de vegetación, la evolución general del incendio sigue siendo favorable", han concluido desde Infocam.

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El incendio de La Mierla fue detectado poco antes de las 14:00 horas del 16 de julio y no se pudo dar por controlado hasta 18 días después, el 3 de agosto.

El incendio ha afectado a unas 32.000 hectáreas -el 90 por ciento de ellas en el Parque Natural Sierra Norte de Guadalajara-, y obligó a desalojar más de treinta localidades, a confinar otras catorce y a movilizar a más de 1.100 efectivos y 239 medios, incluida la Unidad Militar de Emergencias (UME). EFE

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