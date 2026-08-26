El Getafe peleará por Europa entre el ruido y la crisis del Partizán

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Madrid, 26 ago (EFE).- Con un 3-1 a favor del choque de ida de la ronda previa de la Liga Conferencia, el Getafe defenderá frente al Partizán su ventaja en un ambiente complicado, ante más de 25.000 espectadores que convertirán su estadio en una caldera que durante noventa minutos aparcará la crisis del conjunto serbio, amenazado por la posible dimisión de su entrenador y de algunos miembros de la junta directiva.

El Getafe tiene todo a favor para alcanzar la siguiente fase de la Liga Conferencia y certificar así su cuarta participación histórica en una competición continental. Jugó la extinta Copa de la UEFA en la temporada 2007-2008 y su sucesora, la Liga Europa, en los cursos 2010-2011 y 2019-2020.

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El marcador favorece al conjunto azulón, pero la noche obligará a jugar contra el ruido, la ansiedad local y ese primer gol que puede cambiar el ánimo de todo un estadio. En la ida, Enes Ünal, Andrés García y Johan Mojica fabricaron una renta valiosa, aún más por las circunstancias. El Getafe jugó casi toda la segunda mitad con diez por la expulsión de Abdel Abqar, pero resistió y encontró los dos últimos tantos de la victoria.

Ahora le espera un rival herido. Después de caer en el Coliseum, el Partizán volvió a perder en la Liga serbia, esta vez ante el Mladost (3-1), y quedó antepenúltimo en la tabla con una sola victoria en cinco jornadas. El golpe fue tal que su entrenador, Sasa Ilic, meditó la dimisión, según informó Sportski Zurnal. Los dirigentes y la afición consiguieron que continuara, al menos hasta el choque ante el Getafe.

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Ilic permanecerá en el banquillo con la obligación de salvar algo más que una eliminatoria: el orgullo de un gigante que atraviesa una de sus horas más bajas.

No ocurrirá lo mismo con varios de los hombres fuertes del club. El presidente, Rasim Ljajic; el director general, Danko Lazovic; y el director deportivo, Radosav Petrovic anunciaron su marcha después del encuentro, sea cual sea el resultado. Todo se tambalea en el Partizán menos su grada, que acudirá en masa para empujar una remontada capaz de conceder una tregua a la crisis.

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El Getafe conoce el ruido que le espera, pero llega con la moral reforzada tras derrotar al Racing 1-0 gracias a otro gol de Ünal. La preocupación de Bordalás está en las piernas. Su plantilla continúa incompleta y muchos futbolistas afrontarán su tercera titularidad consecutiva, con el desgaste de una semana que no ha concedido descanso. Bordalás sabe que Europa suele castigar cualquier despiste y aún más cuando una grada huele el miedo.

Abqar no jugará por sanción, aunque Mario Martín regresó tras perderse los dos últimos encuentros por lesión. No viajaron Javi Muñoz, Juan Berrocal e Yvan Neyou, jugadores a los que el club busca una salida. Tampoco Álex Sancris, cedido este martes al Leganés, ni Christantus Uche, lesionado para toda la temporada.

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Bordalás prepara un once parecido al que derrotó al Racing. Mario Martín podría ocupar el sitio de Frenchu, necesitado de aire, y Kiko Femenía recuperaría la titularidad después de cumplir sanción en la Liga. El plan parece claro: cabeza fría, piernas firmes y ningún regalo que permita al estadio meterse de verdad en la eliminatoria.

Mientras, el Partizán también se agarra a su historia. Tres veces levantó desventajas de al menos dos goles en Europa: ante el Sparta de Praga en la Copa de Europa 1965-1966, frente al Queens Park Rangers en la Copa de la UEFA 1984-1985 y contra el Sabah en la previa de la Liga Conferencia 2023-2024.

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La primera fue gigantesca. Tras perder 4-1 en Praga, venció 5-0 en Belgrado y acabó en la final de la Copa de Europa, después de eliminar al Manchester United, aunque el Real Madrid le apartó del título. Casi veinte años después respondió a un 6-2 ante el Queens Park Rangers con un 4-0. Y frente al Sabah igualó un 0-2 fuera de casa y resolvió la eliminatoria en los penaltis.

Ilic tendrá a casi toda su plantilla disponible. Sólo faltarán Ognjen Ugresic, traspasado este martes al PAOK, e Ibrahim Zubairu, castigado por el club por indisciplina. El técnico confirmó que prescindirá del ghanés por tercer encuentro consecutivo.

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- Alineaciones probables:

Partizán: Milosevic; Roganovic, Milic, Mitrovic, Simic, Nwulu; Baba, Aleksic; Seck, Jeh y Vukotic.

Getafe: Soria; Kiko Femenía, Djené, Sazonov, Romero, Mojica; Mario Martín o Francho, Mangala, Terrats; Satriano y Enes Ünal.

Árbitro: Urs Schnyder (Suiza).

Estadio: Partizán Stadium.

Hora: 21.00 horas CET. EFE