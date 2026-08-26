El Congreso adelanta a la próxima semana la comparecencia de Sánchez sobre Ceuta

17/06/2026 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 17 de junio de 2026, en Madrid (España). El Gobierno se enfrenta hoy a una sesión de control que coincide con la comparecencia del expresidente Zapatero ante el juez de la AN por el rescate de Plus Ultra. La oposición examina durante el pleno a Marlaska en medio de las informaciones que se van conociendo cada día sobre las agendas de la exmilitante socialista Leire Díez, con la resaca de la muerte de dos guardias civiles antidroga en la costa de Huelva y la reciente patada que un antidisturbios propinó a una profesora que se manifestaba en Valencia. POLITICA Marta Fernández - Europa Press

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La Junta de Portavoces del Congreso ha decidido adelantar al 3 de septiembre la comparecencia que ha pedido el Gobierno para que el presidente, Pedro Sánchez, informe en sesión plenaria de la crisis de Ceuta, según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias.

El Gobierno registró este martes la petición de comparecencia y ofreció a los grupos parlamentarios la fecha del 9 de septiembre, en el primer pleno previsto del nuevo curso político.

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Pero en la Junta de Portavoces varios grupos parlamentarios, entre ellos algunos socios del Ejecutivo, avisaron de que esa fecha llegaba tarde. Además, ese día 9 ya hay programada una comparecencia de la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, en el Pleno de la Cámara.

Así, las cosas, se ha acordado que la comparecencia de Sánchez será finalmente el miércoles de la próxima semana, día 9 de septiembre, a las 9.00 horas.

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La fecha se ha decidido horas antes de que la Diputación Permanente vote la petición del PP para que Sánchez compareciese de urgencia en la Cámara, en algún día de lo que resta de agosto, y algunos aliados parlamentarios del Gobierno barajaban apoyarla.