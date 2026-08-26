El armero Iván Gil destaca que el Andorra genera "bastantes ocasiones" de gol

Guardar

Eibar (Gipuzkoa), 26 ago (EFE).- El jugador del Eibar Iván Gil ha valorado este miércoles las virtudes de su próximo rival, el Andorra, del que destacó la capacidad de posesión de balón y las numerosas ocasiones de gol que genera en los partidos.

"Vamos a trabajar durante toda la semana mirando sus puntos débiles, para hacerles daño en lo que podamos, y sus puntos fuertes, para protegernos. Tenemos que centrarnos en nosotros mismos y que sea el rival el que nos tenga que mirar en todos los partidos. Veo al Andorra como un rival fuerte, como cualquiera de la categoría, y está haciendo las cosas bien", señaló.

PUBLICIDAD

El futbolista catalán afirmó que para él será especial enfrentarse a su ex equipo, al que guarda "un cariño enorme". "Voy a estar feliz de volver allí porque, al final, te encuentras con gente con las que has conseguido cosas", apostilló.

En cuanto a su actual equipo, Gil dijo ser consciente de que tienen que dar "un poquito más de todo" y salir al campo para luchar "desde el minuto uno", para que "la primera ocasión y el primer chut" sea suyo.

PUBLICIDAD

"Al equipo la victoria del domingo ante el Valladolid le ha dado un plus anímico para poder ir a Andorra y conseguir los tres puntos. Vamos con ambición para hacer bueno, lo que no conseguimos en la primera jornada. El juego tiene que ser similar al de casa, al final somos el Eibar y tenemos que ser ese bloque que lleva ya años construyendo", resaltó.

Para el de Viladecans esta es su segunda época en el club armero, de lo que se siente "feliz" y no puede "pedir más".

"Me estoy sintiendo a gusto tanto con el balón como con los compañeros. El recibimiento fue muy bueno por parte de todos y, desde el primer minuto, estuve muy cómodo. Las instalaciones son espectaculares y te dan el salto de calidad en los entrenos y en el gimnasio. Quiero ser yo mismo y llevar al Eibar lo más arriba posible y reencontrarme como jugador", aseguró.

PUBLICIDAD

A Jokin Aranbarri no le conocía y lo considera un entrenador que tiene "las cosas muy claras" y que desde el primer día le hizo sentirse "uno más". EFE

lrb/ab/apa