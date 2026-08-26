Dos detenidos por atracar con pistola, hacha y pico en tiendas de alimentación

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Madrid, 26 ago (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a dos hombres en el barrio madrileño de Puente de Vallecas acusados de cinco atracos en establecimientos de alimentación, fundamentalmente regentados por ciudadanos de origen chino, así como en gasolineras en Madrid, Getafe y Coslada, en los que utilizaban pistolas, un hacha y un pico.

Aunque se desconoce el total del botín sustraído, se estima que en cada uno de los atracos se llevaron alrededor de 500 euros en efectivo, además de golosinas, chicles y chupachups, ha informado la Policía en rueda de prensa.

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Los detenidos, de nacionalidad española y ya en prisión provisional, también empleaban cintas adhesivas de fibra para ocultar sus tatuajes en los brazos, y gafas de sol, pañuelos y mascarillas quirúrgicas para dificultar su identificación.

Incluso en una ocasión, uno de ellos, iba cubierto con un pasamontañas con la imagen de un personaje que, en un primer momento, los testigos identificaron como Fredy Krugüer, pero que finalmente se comprobó que correspondía al actor Jason Statham, protagonista de la película Transformer.

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Los detenidos, con antecedentes penales, se comportaban de manera violenta e intimidatoria durante los robos, que llevaban a cabo principalmente en momentos cercanos al cierre de los establecimientos para asegurarse de que no hubiese clientes y huían en un coche de pequeño tamaño con placas sustraídas.

El primer robo tuvo lugar el pasado 3 de agosto en la localidad de Getafe, donde dos hombres, que portaban armas de fuego, exigieron al trabajador que les entregase toda la recaudación.

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Siete días más tarde, el 10 de agosto, en Puente de Vallecas, un varón asaltó un establecimiento de alimentación cuando el trabajador se disponía a cerrar el local. El sujeto encañonó con una pistola al comerciante y reclamó el dinero que hubiera en la caja.

Esa misma jornada, en el distrito de Moratalaz, dos hombres accedieron a una tienda portando una pistola y un hacha. Tras recurrentes amenazas y daños en el mobiliario del local, la víctima se vio obligada a entregar la recaudación.

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El 12 de agosto se produjo un robo con violencia e intimidación en una estación de servicio situada en el municipio de Coslada. Una vez más, los autores, tras intimidar al empleado con un arma de fuego, exigieron el dinero de la caja registradora, tras lo cual huyeron del lugar en un vehículo.

Este robo, que tuvo lugar a las 19:30 horas, coincidió con el eclipse de sol cuando una gran mayoría de ciudadanos estaban pendientes de este evento histórico.

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El último atraco se produjo durante la madrugada del 17 de agosto en el distrito de Retiro. En esta ocasión, los dos hombres, ataviados con una pistola y un pico, reclamaron la recaudación del establecimiento.

Durante esta acción, el varón que portaba el pico golpeó el teléfono móvil de la víctima al que causó daños, antes de salir huyendo del lugar.

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Las pesquisas lograron identificar y localizar a los autores que fueron detenidos el 19 de agosto en Vallecas, acusados de cinco robos con violencia e intimidación. EFE

(foto) (vídeo) (audio)