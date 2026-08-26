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Detenido en Abu Dabi Alejandro Hamlyn, el empresario huido que se reunió con Leire Díez

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Madrid, 26 ago (EFE).- La Interpol ha detenido en Abu Dabi al empresario Alejandro Hamlyn, huido de la Justicia española desde 2025 y quien mantuvo una reunión por videoconferencia en febrero de ese año con la exmilitante socialista Leire Díez, en la que esta le pidió información sobre un mando de la UCO.

El empresario fue arrestado el lunes por agentes de la Interpol, tras una orden de búsqueda y captura emitida por la Audiencia Nacional en el marco de una investigación por un fraude millonario de hidrocarburos, según ha adelantado The Objective y confirman a EFE fuentes próximas a la investigación.

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A partir de ahora se iniciarán los trámites de extradición a España, que según las fuentes, podrían dilatarse varios meses.

Hamlyn, fugado en Dubai desde 2025, está investigado por el Juzgado Central de Instrucción número 1 por presuntamente sobornar a un policía que estaba adscrito a la Audiencia Nacional para que destruyera pruebas que le incriminarían en un fraude fiscal en el que está encausado.

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Por ese fraude fue condenada su empresa, Hafesa, a una multa de 152,4 millones de euros por delitos fiscales cometidos entre 2016 y 2019 en un procedimiento en el que Hamlyn no pudo ser juzgado por encontrarse huido.

El nombre de este empresario vizcaíno se relacionó también con la exmilitante socialista Leire Díez, investigada en torno a una presunta trama que buscaría boicotear procedimientos judiciales que afectarían al PSOE o al Gobierno.

Hamlyn mantuvo una reunión por videoconferencia con Díez, el empresario Pérez Dolset y el abogado Jacobo Teijelo en febrero de 2025 en el que ambos le pidieron información sobre el mando de la UCO Antonio Balas, que ha liderado algunas de esas investigaciones. EFE

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