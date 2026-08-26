Cuerpo no ve contradicción entre las declaraciones de Robles y Marlaska sobre Ceuta

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Granada, 26 ago (EFE).- El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha recalcado este miércoles que no hay ningún "elemento de contradicción" entre las declaraciones de los ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y Defensa, Margarita Robles, sobre la entrada masiva de migrantes a Ceuta.

Lo ha hecho a preguntas de los periodistas durante un acto en Granada en el que ha asegurado que no cree que exista una contradicción entre lo que dijo este martes la ministra de Defensa, Margarita Robles, y lo que explicó minutos después el de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

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Se ha referido así a la información sobre si existió o no un informe del CNI que alertó de una entrada masiva de inmigrantes en Ceuta el pasado mes de julio.

"Todos éramos consciente en los días previos de que había habido un incremento de llegadas a nado, pero la distancia entre ese tipo de situación, esa alerta, y la realidad de lo que sucedió es un salto sustancial", ha explicado Cuerpo.

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Respecto a la entrada en Ceuta de entre 70.000 y 80.000 personas ha añadido que, de haber tenido conocimiento del alcance de la situación y "de ese riesgo", se habrían tomado las medidas oportunas.

"No hay ningún elemento de contradicción entre ambas declaraciones", ha resumido Cuerpo. EFE

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