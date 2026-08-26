Budesca, cedido por el Villarreal: "El Córdoba es el lugar indicado para seguir creciendo"

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Córdoba, 26 ago (EFE).- El lateral derecho Dani Budesca, cedido esta temporada al Córdoba por el Villarreal, afirmó este miércoles en su presentación como jugador blanquiverde que el club andaluz es "el lugar indicado para poder seguir creciendo y progresar".

"Es un destino perfecto. Supone dar un paso más y será mi debut en la categoría", manifestó el futbolista murciano, de 20 años y que reconoció que ha vivido "un verano largo" antes de decantarse por su llegada al club de El Arcángel para "dar un pasito más hacia el fútbol profesional".

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Su llegada eleva a tres el número de laterales derechos en la plantilla del Córdoba, una competencia que Budesca defendió al considerar que obliga a todos a dar su "mejor nivel", además de asegurar que no tiene "ningún problema" en actuar en el costado izquierdo y que jugará "donde el entrenador (Iván Ania) crea" que puede "ayudar al equipo".

"La competencia es buena porque nos hace mejorar a todos. Te exige dar tu mejor nivel cada día en los entrenamientos y ponerle difícil al míster la decisión sobre quién debe jugar. Hay muchos factores que no dependen de nosotros, como las lesiones o las sanciones. Hay que tener tranquilidad, trabajar diariamente y dar lo mejor de uno mismo", recalcó.

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Dani Budesca destacó que conoce "el estilo" de juego del Córdoba , equipo al definió como "un conjunto muy potente y vistoso, que ofensivamente hace las cosas muy bien y cuenta con unas estructuras muy buenas", por lo que cree que sus "características encajan muy bien" y ahora le "toca progresar durante la temporada".

El director deportivo, Juan Gutiérrez, 'Juanito', explicó que el club llevaba "mucho tiempo" detrás de la contratación del lateral murciano y dijo que la operación que se complicó a comienzos de verano por el interés internacional que despertaba el jugador, quien renovó con el Villarreal por cinco temporadas. EFE

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ajc/cc/mr