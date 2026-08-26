4-1. El Real Madrid luce pegada, golea a la Real Sociedad y es líder

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Madrid, 26 ago (EFE).- El Real Madrid firmó su segunda victoria del curso tras superar 4-1 a la Real Sociedad, goleada con tres tantos de Kylian Mbappé y con otro de Vinícius, con los que el equipo de José Mourinho firmó pleno de victorias en LaLiga para ocupar el liderato.

El conjunto se adelantó en el marcador en el minuto 40 con el primer tanto de Mbappé tras una asistencia del uruguayo Fede Valverde. Antes del descanso, empató Luka Susic, que no desaprovechó un rechace dentro del área para celebrar el 1-1 con un remate a la red de la portería defendida por Thibaut Courtois.

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En la segunda parte, Mbappé firmó el segundo del Real Madrid en el minuto 60 después de una pared con Jude Bellingham, que poco después sirvió en bandeja a Vinícius. Mbappé, en el 80, cerró la victoria del Real Madrid, que acumula seis puntos tras ganar el pasado fin de semana al Espanyol (1-2) y este jueves a la Real Sociedad. EFE